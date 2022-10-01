تنظيم الدورة الثانية لمؤتمر شبكة الحكومات المحلية والكيانات الجهوية الافريقية بمشاركة المغرب

هبة بريس - و م ع

انعقدت امس بأبوجا الدورة الثانية لمؤتمر شبكة الحكومات المحلية والكيانات الجهوية الافريقية بمشاركة المغرب.

ونظمت الدورة من قبل البنك الافريقي للاستيراد و التصدير، بتعاون مع محافظات نيجيرية في موضوع “شبكة الحكومات المحلية والكيانات الجهوية الافريقية ، النهوض بتنمية افريقيا”.

وشارك في المؤتمر عدد من الأطر والمسؤولين رفيعي المستوى يمثلون مقاطعات وجهات وحكومات محلية من عدة بلدان افريقية، فضلا عن مستثمرين ومؤسسات مالية من مختلف دول القارة.

ومثل المغرب في هذه الدورة ،وفد يضم رئيس المجلس الجهوي للجهة الشرقية، عبد النبي بعيوي، ونائب رئيس مجلس الجهة ، علاء الدين بركاوي ، ومدير جمعية جهات المغرب، محمد البشيري.

ويعتبر مؤتمر شبكة الحكومات المحلية والكيانات الجهوية الافريقية ، جزء لا يتجزأ من مشروع انجاز الأهداف المحددة في اطار منطقة التبادل الحر القارية الافريقية.

ويهدف المؤتمر الى توفير منصة تتيح انشاء بنيات تحتية ملائمة للتجارة، بما يعزز دور الشركات التجارية الناشطة في مجال التصدير، وتشجيع تبادل المعلومات حول الفرص التجارية والاستثمارية، وأدوات التمويل، والمبادرات بين البلدان الافريقية.

وقال الرئيس النيجيري ، محمدو بوهاري في كلمة افتتح بها المؤتمر ،إن منطقة التبادل الحر القارية الافريقية ستشكل نجاحا اذا برهنت الحكومات الافريقية عن اكبر قدر من الالتزام، من اجل الانكباب على معالجة مشكل الاندماج الذاتي ، والتعاون السياسي، والحواجز الجمركية التي تعوق اندماج المقاولات.

واشار الى المستوى الضعيف للمبادلات التجارية بين البلدان الافريقية، معربا عن اقتناعه بانه بإمكان البلدان الافريقية ، ان تسجل ، من خلال تعاون جيد ،وتيرة تحول اكثر قوة.

من جهته قال رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، بينيديكت اورماح ،ان البنك كان قد خصص 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس التي سبقت 2021 ، من اجل دعم التجارة بين البلدان الافريقية، وكان بصدد مضاعفة هذا الغلاف المالي ليصل الى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويهدف مؤتمر شبكة الحكومات المحلية والكيانات الجهوية الافريقية الى تحفيز التجارة الافريقية والاستثمارات والتصنيع والتنمية.

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