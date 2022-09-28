“هبة بريس” تكشف اخر مستجدات “فاجعة الكحول القاتل” بالقصر الكبير

2022-09-28 / 18:49
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

ارتفعت حصيلة فاجعة “الكحول القاتل” بمدينة القصر الكبير إلى 19 ضحية إثر تناولهم مشروبات كحولية سامة، فيما يتلقى خمسة آخرون العلاج، من جراء مضاعفات الشرب ، حالة أحدهم حرجة .

“هبة بريس ” ربطت اتصالا هاتفيا بالسيد شوقي أميران مندوب الصحة بالاقليم، والذي أكد أنه لحدود الساعة فقد تم تسجيل 19 حالة وفاة واحدة حالتها جد خطيرة ، فيما الحالات الاربع الاخرى حالتها مستقرة.

جدير بالذكر أن الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة القصر الكبير، اعلنت صباح امس الثلاثاء، عن توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.

وقد تكررت حوادث الوفيات الناتجة عن تناول الكحول المغشوشة خلال الاشهر الاخيرة بالمغرب، حيث سجّلت حادثة مماثلة نهاية شهر غشت الماضي، خلّفت وفاة أكثر من ثمانية أشخاص بمدينة العروي ، فيما سجلت مدينة وجدة فاجعة مشابهة شهر يوليوز الماضي بعد مصرع ازيد من عشرين شخصا تناولوا كحولا فاسدة .

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‫2 تعليقات

  1. نحن دولة إسلامية يؤلمنا سماع هذا الخبر المحزن والمؤلم ونتمنى من الحكومة أن تمنع كليا بيع الخمور بصفة عامة…

  2. لقد خربوا عقول شبابنا مما جعلهم يتخلوا عن الاخلاق والدين حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.

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