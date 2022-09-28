صورة تعبيرية

ظهر في فيديو “يعنِّف” مستخدما بمطعم.. أمن العيون يوقف شخصا

2022-09-28 / 16:45
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هبة بريس

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون على النيابة العامة المختصة، صباح يومه الأربعاء 28 شتنبر الجاري، شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الاثنين 26 شتنبر الجاري، على تعريض مستخدم لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض بداخل مقر عمله بمطعم بمدينة العيون، وهي الوقائع التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد مكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث أسفرت عملية الجس الوقائي عن العثور بحوزته على ثلاثة أسلحة بيضاء.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، قبل أن تتم إحالته على العدالة يومه الأربعاء.

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