طقس الأربعاء.. سماء غائمة وأجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2022-09-28 / 09:05
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، تشكل كتل ضبابية محليا ومتفرقة بكل من السهول المحيطية الشمالية والوسطى.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بالواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و 30 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 09 و 16 درجة في باقي المناطق.

وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض في مجموع أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بيان مشترك يجمع برلمانيْ المغرب وإفريقيا

بيان مشترك يجمع برلمانيْ المغرب وإفريقيا

2022-09-27 / 23:23
Photo of فاس.. إيقاف أشخاص بتهمة النصب والاحتيال للحصول على تأشيرات” شينغن”

فاس.. إيقاف أشخاص بتهمة النصب والاحتيال للحصول على تأشيرات”…

2022-09-27 / 22:23
Photo of المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم منجزاته وآفاق عمله

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يقدم منجزاته وآفاق عمله

2022-09-27 / 22:13
Photo of منتدى ميدايز يعود ليطرح سؤال النظام العالمي الجديد

منتدى ميدايز يعود ليطرح سؤال النظام العالمي الجديد

2022-09-27 / 21:56
Photo of “مؤسسة “تواكب أبناء المدانين السابقين بموجب قانون مكافحة الإرهاب

“مؤسسة “تواكب أبناء المدانين السابقين بموجب قانون مكافحة الإرهاب

2022-09-27 / 20:55
Photo of ” التأشيرات الفرنسية” …فرنسا انتهكت حقوق المواطنين المغاربة

” التأشيرات الفرنسية” …فرنسا انتهكت حقوق المواطنين المغاربة

2022-09-27 / 19:05
Photo of بعد موسم صعب.. فلاحو المغرب يترقبون جود السماء لتفادي الخسائر والعناء

بعد موسم صعب.. فلاحو المغرب يترقبون جود السماء لتفادي…

2022-09-27 / 15:25
Photo of البيضاء.. إيقاف سائق شاحنة مخمور اقتحم بوابة الميناء

البيضاء.. إيقاف سائق شاحنة مخمور اقتحم بوابة الميناء

2022-09-27 / 13:01
Photo of الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لتوقيف جانح بالسلاح الأبيض

الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لتوقيف جانح بالسلاح الأبيض

2022-09-27 / 11:37
Photo of قيمته تفوق نصف مليون درهم.. جمارك طنجة تحجز ذهبا مهربا

قيمته تفوق نصف مليون درهم.. جمارك طنجة تحجز ذهبا…

2022-09-27 / 11:06

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق