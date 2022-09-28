طقس الأربعاء.. سماء غائمة وأجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، تشكل كتل ضبابية محليا ومتفرقة بكل من السهول المحيطية الشمالية والوسطى.

وستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب والجنوب الشرقي والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و 23 درجة بالواجهة المتوسطية والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و 30 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 09 و 16 درجة في باقي المناطق.

وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض في مجموع أرجاء المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطرفاية وما بين بوجدور والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق.

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