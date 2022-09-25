منتخب عموتة ينهزم بثلاثية أمام الأولمبي السنغالي
هبة بريس ـ رياضة
انهزم المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته مساء يومه الاحد 25 شتنبر 2022 بالمنتخب السنغالي.
وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في مباراة اليوم التي أقيمت بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط اللاعب سفيان بنجديدة في الدقيقة 39.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الحسين عموتة هو من يقود هذا المنتخب الأولمبي الذي سيشارك بعد أسابيع في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.
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18 تعليقات
نهنىء المنتخب السينغالي الشقيق على الفوز….ونتيجة مهينة ودون التطلعات…. وفي نظري يجب استبدال المدرب فورا….السيد عموتة يدرب الوداد هذآ يكفي لماذا نحمل الرجل مالا طاقة له به ونحصد المرارة…؟؟؟!!!
ظهر المنتخب المغربي ضعيف امام منتخب سينيغالي قوي بدنيا،تقنيا وتكتيكيا
ظهر المنتخب المغربي ضعيف امام منتخب سينيغالي قوي بدنيا،تقنيا وتكتيكيا
قطط الاطلس
ه المنتخب خاصوا مدرب مقتدر
عموتة جمع ما بين الوداد والمنتخب الله يهديه
محيت المدريب عندو رجل هنا ورجل لهيه
ليس بغريب ، هذا هو مستوى الكرة المغربية حاليا
بالصحة والراحة
مزال الخير القدام
هذه هي كرة القدم ربح وخسارة
عموتة مع الوداد هههه
منتخبنا أبان على ضعف تكتيكيا وبدنيا
بالصحة والراحة الهزيمة ما فيكم نفس
عموووتة قلناها ماشي ديال المنتخب
كرة القدم=تبذير الاموال
كرة القدم=تبذير الاموال
الشوهة