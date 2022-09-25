منتخب عموتة ينهزم بثلاثية أمام الأولمبي السنغالي

2022-09-25 / 21:30
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هبة بريس ـ رياضة 

انهزم المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته مساء يومه الاحد 25 شتنبر 2022 بالمنتخب السنغالي.

وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة في مباراة اليوم التي أقيمت بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط اللاعب سفيان بنجديدة في الدقيقة 39.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الحسين عموتة هو من يقود هذا المنتخب الأولمبي الذي سيشارك بعد أسابيع في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

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‫18 تعليقات

  1. نهنىء المنتخب السينغالي الشقيق على الفوز….ونتيجة مهينة ودون التطلعات…. وفي نظري يجب استبدال المدرب فورا….السيد عموتة يدرب الوداد هذآ يكفي لماذا نحمل الرجل مالا طاقة له به ونحصد المرارة…؟؟؟!!!

  2. ظهر المنتخب المغربي ضعيف امام منتخب سينيغالي قوي بدنيا،تقنيا وتكتيكيا

  3. ظهر المنتخب المغربي ضعيف امام منتخب سينيغالي قوي بدنيا،تقنيا وتكتيكيا

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