اختطف تلميذة ومارس الجن.س عليها.. درك برشيد يوقف شخصا

هبة بريس_ برشيد

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عناصر الدرك الملكي بجمعة أولاد عبو التابعة لسرية برشيد، تمكنت وفي وقف وجيز من رصد وضبط شخص يشتبه فيه باختطاف تلميذة تتابع دراستها بالثاني ابتدائي، وممارسة الجنس عليها بمنطقة خلاء.

وحسب ذات المصادر، فإن المحققين استعانوا في تحقيقاتهم على كاميرات المراقبة باحدى المحلات التجارية بالمنطقة والتي رصدت المشتبه فيه وهو يستدرج الضحية ونقلها على متن دراجته النارية..

هذا وبمجرد، اختفاء الضحية، سارعت عناصر الدرك الملكي بالمنطقة وتحت اشراف قائد سرية برشيد، إلى اطلاق حملة أمنية واسعة، مستعينة بكاميرات المراقبة لتحقيق هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه و ضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين احالته على أنظار العدالة للتحقيق معه حول الاتهامات الموجهة إليه.

ويشار، أن الوضع الأمني باقليم برشيد ولاسيما بالعالم القروي، عرف تحولا ملحوظا وحضورا أمنيا من خلال نهج مقاربة استباقية، كل ذلك يندرج في اطار تفعيل الاستراتيجية المحكمة التي اطلقها قائد سرية الدرك الملكي ببرشيد المعين حديثا.

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