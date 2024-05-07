تطوان: بائع متجول “يشر.مل” جسده بعد مصادرة سلعته

2024-05-07 / 15:38
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

أقدم بائع متجول مساء أمس الإثنين على إيذاء جسمه بطريقة غريبة أمام مرأى ومسمع المارة بالشارع العام المحاذي لساحة القصر الملكي بالفدان القديم.

وتعود تفاصيل هذا الحادث الذي خلق ذعرا في أوساط كل من عاينه إلى محاولة السلطات المحلية تحرير الملك العمومي من أصحاب “الفراشات” الذين باتوا يعيقون حركة مرور الراجلين ويتسببون في عرقلة السير العادي لزوار المدينة.

وانتفض العديد من التطوانيين في وقت سابق ضد هذه الظاهرة ، محملين السلطات المحلية مسؤولية ما قد ينتج عنها من حوادث ومصادمات في ظل التساهل الذي نهجته ذات السلطات قبيل عيد الفطر المبارك قصد إنعاش مداخيل هذه الشريحة من الباعة المتجولين.

وهرعت سيارة الإسعاف إلى عين المكان مباشرة بعد إخبارها بالواقعة، حيث تم نقل المعني بالأمر إلى المستشفى الإقليمي “سانية الرمل” لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما فتحت السلطات المختصة بحثا لكشف ملابسات الحادث والتأكد من دوافعه الرئيسية.

هذا ويشار أن حملات تحرير الملك العمومي لقيت إستحسانا كبيرا من طرف المواطنين في جميع المدن والأقاليم،وأعادت للمارة حقوق التجول والمرور في جميع الأزقة والشوارع، ناهيك عن قطع الباب أمام اللصوص والنشالين الذين يستغلون الازدحام للإطاحة بضحاياهم من النساء والرجال.

2024-05-07 / 15:38
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