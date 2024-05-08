صفرو.. حادثة سير تنهي حياة جندي

هبة بريس _ فاس

لقي شاب مصرعه يوم أمس الثلاثاء 7 ماي الجاري، كان يمتطي دراجة نارية في حادثة سير مميتة على الطريق الرابطة بين جماعة أغبالو أقورار ومدينة صفرو، على مستوى منطقة كشاتة حسب مصدر ” هبة بريس ” .

و تعود تفاصيل الحادث، حشي ذات المصدر، عندما اصطدمت دراجة نارية كان على متنها شاب في العشرينيات من عمره كان قيد حياته موظفا في سلك القوات المسلحة الملكية، بسيارة أجرة كبيرة.

وفور علمهم بالحادث حلت على الفور مصالح الدرك الملكي بالبهاليل وسيارة الأسعاف للقيام بالمتعين وتحرير محضر قانوني، حيث تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الاموات بمستشفى محمد الخامس بصفرو ، وفتحت مصالح درك البهاليل بحثا قضائيا لمعرفة حيثيات هذه الحادثة المميتة .