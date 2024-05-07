خريبكة..استعمال العنف يطيح بمواطن افريقي

هبة بريس_ خريبكة

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة، يوم أمس الإثنين 06 ماي الجاري، من توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف.

وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شخصين آخرين، على تعريض ضحية للسرقة باستعمال العنف بالشارع العام بمدينة خريبكة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزته على الهاتف النقال موضوع السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.