مستشفى سطات

“سيري عند الملك يداويك”…. توقيف طبيب سطات وعرضه على المجلس التأذيبي

2022-09-22 / 19:54
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هبة بريس_ الرباط

أكدت مصادر هبة بريس، أن طبيب المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، بطل فيديو” عاودي لمخك، سيري عند الملك يداويك، أنا مخدامش”…، قد تم توقيفه توقيفا احترازيا إلى حين عرضه على المجلس التأذيبي.

وكان الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، قد خلق جدلا واسعا وحرك أصوات لحقوقيين وجمعويين وصفحات فايسبوكية، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق حول فحواه مع دعوة الوزارة الوصية على القطاع لوضع حد لحالة التسيب والفوضى التي يعرفها القطاع بالاقليم.

ويذكر، أن مستشفى سطات يعاني من سوء تدبير الموارد البشرية، مما انعكس سلبا على تدني الخدمات الطبية لاسيما بقسم المستعجلات ومصلحة الفحص بالصدى، وقسم طب التخذير، جعل العمليات الجراحية بالمركب الجراحي تعرفارتباكا وتعثرا، أدخل المرضى في متاهات طويلة بحثا عن العلاج.

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‫21 تعليقات

  1. المغاربة زاغوا بزاف و معارفينش بان الأطباء راهم قلال بزاف و كلهم باغيين يخويوا اما الى القطاع الخاص او المغرب نهائيا .

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