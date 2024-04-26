طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، تشكل كتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى وكذا بهضاب الفوسفاط و الماس.

كما يرتقب نزول أمطار رعدية محلية بأقصى جنوب البلاد. وخلال الظهيرة، سيلاحظ تساقط أمطار متفرقة بمرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير. وستكون الأجواء أحيانا غائمة بشمال الأقاليم الجنوبية وبالشمال-الغربي للبلاد.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي بمرتفعات الأطلس والهضاب الشرقية، وذلك خلال الصباح والليل، فضلا عن تناثر الغبار محليا بالجنوب و بالجنوب- الشرقي للبلاد.

وسيتم تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من السهول الوسطى، الأطلسين الكبير والصغير، الأقاليم الجنوبية وبغرب الساحل المتوسطي. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و 07 درجات بمرتفعات الأطلس ، والريف وبالهضاب العليا الشرقية، ما بين 16 و 25 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية. وستكون ما بين 07 و15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وعلى طول سواحل المحيط الأطلسي.