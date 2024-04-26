اعتقال شخص بالجديدة اختلق سيناريو جريمة من أجل الزج بشخصين السجن

أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بإقليم الجديدة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، مؤخرا، متهما متورطا في قضية تتعلق بفبركة جربمة وهمية، يعلم بعدم حدوثها وإزعاج السلطات الأمنية.

وحسب تفاصيل القضية ، فقد توصلت الضابطة القضائية بخبر ربط شخص مع شجرة على قارعة الطريق بواسطة شريط لاصق، وهو ما استنفر مصالح الدرك الملكي التي انتقلت إلى عين المكان وفكت وثاقه، واستقدمته إلى مقرها واستمعت إليه في محضر رسمي.

وكان المعني بالأمر قد صرح بأن عصابة أوقفته وكبلته انتقاما منه، وهو ما استدعى تكثيف الأبحاث والتحقيقات والاستعانة بكاميرات المراقبة التي كشفت زيف ادعاءاته.

تحريات الدرك في القضية كشفت أن الضحية المزعوم هو من ذوي السوابق القضائية وحديث الخروج من السجن، حيث اتفق مع شخص آخر، لا زال في حالة فرار، على ربطه وتكبيل يديه بواسطة شريط لاصق، وتركه هناك مع التبليغ عن ذلك.

وخلصت التحريات المنجزة بخصوص هذه القضية إلى أن المعني بالأمر، كان ينوي من وراء فعلته توريط شخصين والزج بهما في السجن، في إطار تصفية حسابات شخصية.