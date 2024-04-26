الباعة الجائلون” يحاصرون مسجد الخير بسطات ويعرقلون مرور الجنائز

هبة بريس_ مكتب سطات

مع كل يوم جمعة، وما أن ينهي الخطيب خطبته هنا بمسجد الخير بسطات الذي لا يبعد عن المقاطعة الحصرية الخامسة إلا ببضع خطوات، حتى يتحول محيط المسجد إلى مايشبه سوقا عشوائيا تتعالى فيه أصوات الباعة الجائلين المصحوبين بعرباتهم ودوابهم، وفيه يعلو ” نهيق الحمير” على صوت الآذان، وفيه أحيانا تحاصر الجنائز ولايجد أصحابها مكانا للمرور، بعد أن يضطر سائق سيارة الإسعاف إلى تغيير الاتجاه والبحث عن مخرج داخل أزقة الحي.

العديد من المواطنين في تصريحات لهبة بريس، استنكروا صمت وتجاهل السلطات المحلية والهيئات المنتخبة، وعدم التحرك إلى تحرير ساحة هذا المسجد خاصة يوم الجمعة، حيث المصلين يؤدون صلواتهم ونهيق الحمير وروثها يملآن أرجاء المكان ناهيك عن أكوام النفايات والأزبال ومخلفات الباعة.

باعة جائلون من مختلف المناطق بالإقليم، مصحوبين بعرباتهم ودوابهم وسياراتهم وشاحناتهم، منهم من لم يلتزم حتى بأداء واجبات الصنك، كلهم اتخذوا من المكان وجهة مفضلة لهم، معرقلين حركة السير ومعرضين حياة العديد من المواطنين للخطر.

قد يقول قائل، إن هذه الفئة تعد من الفئات التي تبحث عن رزقها تحت طائلة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، لكن في المقابل لا يجب أن تتخذ مثل الأعذار كشماعة لتعليق فشل محاولات تحرير الملك العمومي وبالتالي تشجيع البعض على خرق القوانين الرامية إلى تحرير الملك العمومي، لأن من شأن ذلك أن يعرض حياة المواطنين لمخاطر الطريق.