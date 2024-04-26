مندوبية السجون تغلق سجن “سات فيلاج” بطنجة حفاظا على سلامة السجناء والموظفين

اس.بويعقوبي – هبة بريس

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إغلاق السجن المحلي بطنجة المعروف بـ”سات فيلاج” بصفة نهائية ، حفاظا على أمن وسلامة السجناء والموظفين .

وقالت مصادر مطلعة أن القرار اتخذ حرصا من المندوبية على وقف العمل داخل المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة، حفاظا على أمن وسلامة السجناء والموظفين على حد سواء ، على أن يتم توزيع السجناء الموجودين به على مؤسسات سجنية أخرى.

وسيتم تسليم العقار الذي يتواجد به سجن سات فيلاج وسط مدينة طنجة إلى القطاع الحكومي المعني بالأمر .