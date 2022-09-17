دراسة: الموظفون في أنحاء العالم يفضلون العمل من المنزل

2022-09-17 / 16:25
1
هبة بريس - وكالات

كشفت دراسة دولية حديثة أن الموظفين في جميع أنحاء العالم يقضون ساعات من العمل من المنزل بأعداد لم يسبق لها مثيل، ويودون الإكثار قليلا من ذلك مما هو عليه الحال الآن.

وبحسب مسح نشره معهد “إيفو” الألماني المرموق للبحوث الاقتصادية، يعمل الموظفون، بجميع القطاعات في 27 دولة شملها الاستطلاع، من المنزل بمعدل 5ر1 يوم في الأسبوع.

وكانت ألمانيا أقل بقليل من المتوسط، حيث سجلت 4ر1 يوم عمل من المنزل أسبوعيا بعد عامين ونصف من اندلاع جائحة كورونا. وسجلت فرنسا 3ر1 يوم، والولايات المتحدة 6ر1 يوم، واليابان 1ر1 يوم.

وقال الباحث في المعهد والمشارك في إعداد الدراسة، ماتياس دولس: “لم يحدث من قبل أن قلب حدث (مثل جائحة كورونا) حياة العمل رأسا على عقب بشكل شامل في مثل هذا الوقت القصير”.

وفي سبيل إعداد الدراسة، تعاون الخبير الألماني مع زملاء من خمس مؤسسات بحثية في الولايات المتحدة وبريطانيا والمكسيك، بينها جامعتا ستانفورد وبرينستون.

وقال دولس إن النتائج عبارة عن قيم متوسطة، حيث إن العمل من المنزل في بعض الصناعات غير ممكن على الإطلاق.

وتولى إجراء الاستطلاعات معهد أبحاث السوق البريطاني “ريسبوندي”. وتستند النتائج – بعد التعديل – إلى إجمالي حوالي 36 ألف رد. وتم إجراء المسح على جولتين في صيف 2021 وفي يناير وفبراير هذا العام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدرهم ينخفض بنسبة 1,97 في المائة مقابل الأورو

الدرهم ينخفض بنسبة 1,97 في المائة مقابل الأورو

2022-09-17 / 17:00
Photo of اليماني يحمل بنكيران مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات

اليماني يحمل بنكيران مسؤولية ارتفاع أسعار المحروقات

2022-09-17 / 11:30
Photo of بزيادة قدرها 27.6 مليار درهم.. المداخيل الضريبية تسجل ارتفاعا

بزيادة قدرها 27.6 مليار درهم.. المداخيل الضريبية تسجل ارتفاعا

2022-09-17 / 10:50
Photo of تقرير يكشف عن حجم عجز خزينة المغرب

تقرير يكشف عن حجم عجز خزينة المغرب

2022-09-16 / 23:26
Photo of المغرب..إحداث 54.381 مقاولة عند متم يوليوز 2022

المغرب..إحداث 54.381 مقاولة عند متم يوليوز 2022

2022-09-16 / 23:16
Photo of خبير اقتصادي..أنبوب الغاز “نيجريا-المغرب” من أضخم المشاريع

خبير اقتصادي..أنبوب الغاز “نيجريا-المغرب” من أضخم المشاريع

2022-09-16 / 22:33
Photo of مجلس الحكومة يعيد النظر في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

مجلس الحكومة يعيد النظر في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات…

2022-09-16 / 17:30
Photo of الصديقي: “الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير استعدادا للموسم الفلاحي الجديد”

الصديقي: “الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير استعدادا للموسم الفلاحي…

2022-09-16 / 17:06
Photo of فتاح العلوي تحدث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

فتاح العلوي تحدث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة…

2022-09-16 / 15:17
Photo of “سيمنس” الألمانية تستعد لإغلاق مصنعها بطنجة

“سيمنس” الألمانية تستعد لإغلاق مصنعها بطنجة

2022-09-16 / 12:00

تعليق واحد

  1. نعم في الدول المتقدمة اوافقكم الراي.اما الدول التي لازالت متخلفة .في الادارة ها العار تجد من يستقبلك.حتى وان كان انتظر حتى يعطوك الامر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق