المغرب..إحداث 54.381 مقاولة عند متم يوليوز 2022

هبة بريس ـ اقتصاد

كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب، بلغ 54.381 وحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بـ 38 ألفا و4 وحدات، والأشخاص الذاتيين (16 ألفا و377).

وأشار المصدر إلى أن توزيع المقاولات بحسب القطاع، يظهر أن التجارة تستحوذ على 36,28 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18 في المائة)، والخدمات المختلفة (17,47 في المائة)، والنقل (9,03 في المائة)، والصناعات (6,89 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,4 في المائة)، وقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (2,59 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (2,23 في المائة)، فالأنشطة المالية (1,11 في المائة).

وبالنسبة للتوزيع الجهوي، يضيف المكتب، فإن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل الصدارة بـ15 ألفا و435 مقاولة، ثم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (7.556)، والرباط – سلا – القنيطرة (7.323)، ومراكش – آسفي (5.346)، وفاس – مكناس (4.297)، وسوس – ماسة (3.583)، والشرق (3.051)، والعيون – الساقية الحمراء (2.512)، وبني ملال – خنيفرة (1.924)، ودرعة – تافيلالت (1.480)، والداخلة وادي الذهب (1.269)، وكلميم – واد نون (605).

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