الصورة تعبيرية

المغرب..إحداث 54.381 مقاولة عند متم يوليوز 2022

2022-09-16 / 23:16
0
هبة بريس ـ اقتصاد

كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب، بلغ 54.381 وحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بـ 38 ألفا و4 وحدات، والأشخاص الذاتيين (16 ألفا و377).

وأشار المصدر إلى أن توزيع المقاولات بحسب القطاع، يظهر أن التجارة تستحوذ على 36,28 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18 في المائة)، والخدمات المختلفة (17,47 في المائة)، والنقل (9,03 في المائة)، والصناعات (6,89 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,4 في المائة)، وقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (2,59 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (2,23 في المائة)، فالأنشطة المالية (1,11 في المائة).

وبالنسبة للتوزيع الجهوي، يضيف المكتب، فإن جهة الدار البيضاء-سطات تحتل الصدارة بـ15 ألفا و435 مقاولة، ثم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (7.556)، والرباط – سلا – القنيطرة (7.323)، ومراكش – آسفي (5.346)، وفاس – مكناس (4.297)، وسوس – ماسة (3.583)، والشرق (3.051)، والعيون – الساقية الحمراء (2.512)، وبني ملال – خنيفرة (1.924)، ودرعة – تافيلالت (1.480)، والداخلة وادي الذهب (1.269)، وكلميم – واد نون (605).

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير يكشف عن حجم عجز خزينة المغرب

تقرير يكشف عن حجم عجز خزينة المغرب

2022-09-16 / 23:26
Photo of خبير اقتصادي..أنبوب الغاز “نيجريا-المغرب” من أضخم المشاريع

خبير اقتصادي..أنبوب الغاز “نيجريا-المغرب” من أضخم المشاريع

2022-09-16 / 22:33
Photo of مجلس الحكومة يعيد النظر في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

مجلس الحكومة يعيد النظر في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات…

2022-09-16 / 17:30
Photo of الصديقي: “الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير استعدادا للموسم الفلاحي الجديد”

الصديقي: “الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير استعدادا للموسم الفلاحي…

2022-09-16 / 17:06
Photo of فتاح العلوي تحدث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة

فتاح العلوي تحدث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة…

2022-09-16 / 15:17
Photo of “سيمنس” الألمانية تستعد لإغلاق مصنعها بطنجة

“سيمنس” الألمانية تستعد لإغلاق مصنعها بطنجة

2022-09-16 / 12:00
Photo of بنخضرة : 400 مليون شخص سيستفيدون من انبوب الغاز نيجيريا-المغرب

بنخضرة : 400 مليون شخص سيستفيدون من انبوب الغاز…

2022-09-15 / 21:40
Photo of مشروع أنبوب الغاز.. التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجموعة “سيداو” ونيجيريا والمغرب

مشروع أنبوب الغاز.. التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجموعة…

2022-09-15 / 14:53
Photo of بالأرقام.. ارتفاع أسعار صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والأغذية

بالأرقام.. ارتفاع أسعار صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والأغذية

2022-09-15 / 13:47
Photo of البنك الأوروبي للاستثمار يدعم القرض الفلاحي لتقييم المخاطر المناخية

البنك الأوروبي للاستثمار يدعم القرض الفلاحي لتقييم المخاطر المناخية

2022-09-15 / 09:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق