المغربي زكرياء أبوخلال مع نيمار في التشكيلة المثالية

هبة بريس - وكالات

اختارت صحيفة “لكيب” الفرنسية، الدولي المغربى زكرياء أبوخلال لاعب تولوز ضمن تشكيلة الأسبوع المثالية لمنافسات الدورة السابعة من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

وجاء اختيار ابو خلال، بعد الأداء الرائع الذي بصم عليه في مباراة بريست حيث سجل الهدف الوحيد لفريقه و قاده الى الفوز.

وتعد هذه ثاني مرة يتواجد فيها أبوخلال ( 24 سنة) ضمن التشكيلية المثالية ،و التي كان قد ولجها خلال الجولة الثانية من البطولة الفرنسية نظير تألقه الملفت رفقة فريقه تولوز.

وتواجد أبو خلال ، المنضم إلى صفوف تولوز ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما إليه من نادي ألكمار الهولندي، مع كوكبة من النجوم على غرار نجم باريس سان جيرمان نيمار ، والشيلي ألكسيس سانشيز نجم مارسيليا.

جدير ذكره أن أبو خلال تواجد ضمن قائمة أسود الاطلس، التي كشف عنها الناخب الوطني وليد الركراكي أمس الاثنين استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام منتخبي الشيلي والباراغواي نهاية شهر شتنبر الجاري بإسبانيا.

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