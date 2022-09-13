المغربي زكرياء أبوخلال مع نيمار في التشكيلة المثالية

2022-09-13 / 11:55
0
هبة بريس - وكالات

اختارت صحيفة “لكيب” الفرنسية، الدولي المغربى زكرياء أبوخلال لاعب تولوز ضمن تشكيلة الأسبوع المثالية لمنافسات الدورة السابعة من البطولة الفرنسية لكرة القدم.

وجاء اختيار ابو خلال، بعد الأداء الرائع الذي بصم عليه في مباراة بريست حيث سجل الهدف الوحيد لفريقه و قاده الى الفوز.

وتعد هذه ثاني مرة يتواجد فيها أبوخلال ( 24 سنة) ضمن التشكيلية المثالية ،و التي كان قد ولجها خلال الجولة الثانية من البطولة الفرنسية نظير تألقه الملفت رفقة فريقه تولوز.

وتواجد أبو خلال ، المنضم إلى صفوف تولوز ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما إليه من نادي ألكمار الهولندي، مع كوكبة من النجوم على غرار نجم باريس سان جيرمان نيمار ، والشيلي ألكسيس سانشيز نجم مارسيليا.

جدير ذكره أن أبو خلال تواجد ضمن قائمة أسود الاطلس، التي كشف عنها الناخب الوطني وليد الركراكي أمس الاثنين استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام منتخبي الشيلي والباراغواي نهاية شهر شتنبر الجاري بإسبانيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الدوري الإنجليزي: استئناف المنافسات وتأجيل 3 مباريات

الدوري الإنجليزي: استئناف المنافسات وتأجيل 3 مباريات

2022-09-13 / 09:54
Photo of نادي الرجاء يتعاقد مع لاعب جديد و يعلن اختتام بيع بطائق الاشتراك

نادي الرجاء يتعاقد مع لاعب جديد و يعلن اختتام…

2022-09-12 / 15:42
Photo of إمام جزائري يهاجم كابرانات الجارة: عجبا تضرب مغربي وترفع علم فلسطين

إمام جزائري يهاجم كابرانات الجارة: عجبا تضرب مغربي وترفع…

2022-09-12 / 15:21
Photo of في ثاني المباريات.. أسود القاعة يفوزون على الموزمبيق في كأس القارات بالتايلاند

في ثاني المباريات.. أسود القاعة يفوزون على الموزمبيق في…

2022-09-12 / 15:14
Photo of الركراكي: “مايمكنش نشوفو المنتخب بلا زياش لي كيبغي بلادو و هضرت معاه باش يتقاتل”

الركراكي: “مايمكنش نشوفو المنتخب بلا زياش لي كيبغي بلادو…

2022-09-12 / 12:39
Photo of الركراكي: “كاين لي ماختاريتوش فهاد اللائحة ولكن يقدر يكون معانا في المونديال”

الركراكي: “كاين لي ماختاريتوش فهاد اللائحة ولكن يقدر يكون…

2022-09-12 / 11:34
Photo of الركراكي: “فجر و برقوق ماكاينينش و لي كان مزيان راه غيجي للمنتخب”

الركراكي: “فجر و برقوق ماكاينينش و لي كان مزيان…

2022-09-12 / 11:27
Photo of لائحة الركراكي.. عودة بلهندة و زياش و رحيمي واستدعاء داري و بانون و شديرة والصابيري

لائحة الركراكي.. عودة بلهندة و زياش و رحيمي واستدعاء…

2022-09-12 / 11:22
Photo of الركراكي: “هضرت مع حمد الله و ملي يلعب ماتشات في رجليه غيكون معانا”

الركراكي: “هضرت مع حمد الله و ملي يلعب ماتشات…

2022-09-12 / 11:11
Photo of الركراكي يعلن لائحة الأسود و زياش يعود للمنتخب الوطني

الركراكي يعلن لائحة الأسود و زياش يعود للمنتخب الوطني

2022-09-12 / 11:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق