الدوري الإنجليزي: استئناف المنافسات وتأجيل 3 مباريات

2022-09-13 / 09:54
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هبة بريس - وكالات

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين عن استئناف منافساتها نهاية الاسبوع باستثناء ثلاث مواجهات بينها تشيلسي وضيفه ليفربول بعد تأجيل مباريات المرحلة السابقة حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وجاء في بيان للرابطة “ستُستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع بعد توقف مؤقت احترامًا لوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية”.

وأضاف “ستقام سبعة من المباريات العشر نهاية الاسبوع، مع تأجيل ثلاث مواجهات بسبب الأحداث المحيطة بجنازة الملكة” ونقص في موارد الشرطة.

وأشار الى أن مباريات المرحلة الثامنة التي ستتأجل هي تشلسي وضيفه ليفربول، مانشستر يونايتد وضيفه ليدز يونايتد المقررتان يوم الاحد، بالاضافة الى مباراة برايتون على أرضه ضد كريستال بالاس يوم السبت التي تم تأجيلها في وقت سابق بسبب إضراب عمال السكك الحديد.

وأوضحت الرابطة “بعد مشاورات مكثفة مع الأندية والشرطة والمجموعات الاستشارية للسلامة المحلية والسلطات الأخرى، لم يكن هناك خيار آخر سوى تأجيل المباريات الثلاث” على أن تعلن “في الوقت المناسب” عن موعدها الجديد.

وأضافت الى أنه سيتم تغيير موعد انطلاق مباراتين، بينهما أرسنال ومضيفه برنتفورد الاحد التي تم تقديمها ساعتين.

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