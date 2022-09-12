إمام جزائري يهاجم كابرانات الجارة: عجبا تضرب مغربي وترفع علم فلسطين

2022-09-12 / 15:21
0

محمد منفلوطي _ هبة بريس

ردا على الأحداث الهمجية التي كان وراءها كابرانات الجزائر والتي مست كرامة لاعبين صغار لم يتجاوزوا سن 17سنة في مباراة نهائية لكرة القدم للاعبين الناشئين العرب، خرج إمام جزائري بكل جرأة مذكرا بقيم وتسامح الدين الاسلامي لاسيما في شقه المتعلق بالجيران والعروبة والاخوة، مشددا على أن مثل هذه التصرفات تنفث السموم في الأجيال القادمة َمن الشباب الإسلامي.

وتعحب الإمام الجزائري بالقول: “معادلة عجيبة هذه…تضرب المغربي وترفع علم فلسطين”، منتقذا الأحداث المقززة التي تعرض لها المنتخب الوطني للاعبين الناشئين، والتي لم يكن هناك أي مبرر يسمح بالإعتداء على المنتخب المغربي جل عناصر تبلغ من العمر 17 سنة عقب الإنتهاء من المباراة، ولا يهم من افتعل ذلك أولا، المهم أن الإعتداء على اللاعبين أمر مرفوض وهم أبناءنا كأبناء الجزائريين على حد قوله.

وتساءل الإمام الجريء الصادح بقول الحق مخاطبا حكام الجزائر في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي:”هل ترضون أن يقع لأبناء الجزائر ما وقع في مباراة نهائي كأس العرب داخل المغرب، ماذا تركتم للأجيال القادمة، كيف ونحن نبكي على أحول الأمة ومشاكلها وتتركون شبابا يقتلون شباب آخر يجمعهم دين الإسلام لتسيل دماؤهم وينقلها العالم كله”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نادي الرجاء يتعاقد مع لاعب جديد و يعلن اختتام بيع بطائق الاشتراك

نادي الرجاء يتعاقد مع لاعب جديد و يعلن اختتام…

2022-09-12 / 15:42
Photo of في ثاني المباريات.. أسود القاعة يفوزون على الموزمبيق في كأس القارات بالتايلاند

في ثاني المباريات.. أسود القاعة يفوزون على الموزمبيق في…

2022-09-12 / 15:14
Photo of الركراكي: “مايمكنش نشوفو المنتخب بلا زياش لي كيبغي بلادو و هضرت معاه باش يتقاتل”

الركراكي: “مايمكنش نشوفو المنتخب بلا زياش لي كيبغي بلادو…

2022-09-12 / 12:39
Photo of الركراكي: “كاين لي ماختاريتوش فهاد اللائحة ولكن يقدر يكون معانا في المونديال”

الركراكي: “كاين لي ماختاريتوش فهاد اللائحة ولكن يقدر يكون…

2022-09-12 / 11:34
Photo of الركراكي: “فجر و برقوق ماكاينينش و لي كان مزيان راه غيجي للمنتخب”

الركراكي: “فجر و برقوق ماكاينينش و لي كان مزيان…

2022-09-12 / 11:27
Photo of لائحة الركراكي.. عودة بلهندة و زياش و رحيمي واستدعاء داري و بانون و شديرة والصابيري

لائحة الركراكي.. عودة بلهندة و زياش و رحيمي واستدعاء…

2022-09-12 / 11:22
Photo of الركراكي: “هضرت مع حمد الله و ملي يلعب ماتشات في رجليه غيكون معانا”

الركراكي: “هضرت مع حمد الله و ملي يلعب ماتشات…

2022-09-12 / 11:11
Photo of الركراكي يعلن لائحة الأسود و زياش يعود للمنتخب الوطني

الركراكي يعلن لائحة الأسود و زياش يعود للمنتخب الوطني

2022-09-12 / 11:05
Photo of ملتقى زغرب .. سفيان البقالي يفوز بسباق 2000 متر

ملتقى زغرب .. سفيان البقالي يفوز بسباق 2000 متر

2022-09-11 / 22:56
Photo of فريق نهضة بركان يتوج بلقب “السوبر الافريقي”

فريق نهضة بركان يتوج بلقب “السوبر الافريقي”

2022-09-10 / 22:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق