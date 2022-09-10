السوبر الإفريقي..الحموشي يتفقد الترتيبات الأمنية للمباراة النهائية

2022-09-10 / 20:29
1
هبة بريس -

على غرار العديد من التظاهرات الرياضية الكبرى التي احتضنتها بلادنا مؤخرا، أجرى عبد اللطيف حموشي برفقة مسؤولين كبار في المديرية العامة للأمن الوطني، زيارة ميدانية لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي سيحتضن مباراة السوبر الإفريقي التي ستجمع بين فريقي الوداد الرياضي البيضاوي ونهضة بركان.


وقد اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، زوال يومه السبت، على الخطة الأمنية التي وضعتها ولاية أمن الرباط لتأمين هذه المباراة النهائية، التي تجمع بين فريقين مغربيين في حدث كروي غير مسبوق، كما استعرض كذلك بروتوكول العمل المعتمد لتأمين عملية توافد الجماهير وضمان انسيابية المحاور الطرقية المحيطة بالملعب.

وقد شدد عبد اللطيف حموشي على ضرورة تعبئة جميع التشكيلات والوحدات الأمنية، وتسخير التكنولوجيات الحديثة لتأمين تدفقات الجماهير، مع وجوب التنسيق العملياتي بين وحدات المراقبة بمركز القيادة المتنقل والدوريات الشرطية العاملة في الميدان، وذلك لضمان إنجاح هذا الحدث الرياضي القاري، الذي يشد أنظار القارة الإفريقية وعالم الرياضة إلى المغرب.

وحسب مصدر أمني، فقد عبئت ولاية أمن الرباط ما يناهز خمسة آلاف (5000) عنصر ينتمون لمختلف القوات العمومية لتأمين هذه المباراة، كما جندت فرقا تقنية متخصصة ومجموعات للتدخل النظامي، للتعاطي مع جميع الأحداث الطارئة المحتملة، وذلك بهدف المساهمة في إنجاح هذا العرس الكروي القاري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقجع وبنموسى : ماوقع بالجزائر لاعلاقة له بالرياضة ولا بالأخلاق

لقجع وبنموسى : ماوقع بالجزائر لاعلاقة له بالرياضة ولا…

2022-09-10 / 18:41
Photo of بالورود.. لقجع وبنموسى يستقبلان منتخب الناشئين قادما من الجزائر

بالورود.. لقجع وبنموسى يستقبلان منتخب الناشئين قادما من الجزائر

2022-09-10 / 17:58
Photo of كرة القدم .. شراكة بين جامعة لقجع والاتحاد الإثيوبي

كرة القدم .. شراكة بين جامعة لقجع والاتحاد الإثيوبي

2022-09-10 / 16:48
Photo of رسميا.. الاتحاد العربي لكرة القدم يعاقب اتحاد ولاعبي الجزائر

رسميا.. الاتحاد العربي لكرة القدم يعاقب اتحاد ولاعبي الجزائر

2022-09-10 / 15:32
Photo of رئيس “الكاف”: مستقبل كرة القدم المغربية سيكون أكثر إشراقا 

رئيس “الكاف”: مستقبل كرة القدم المغربية سيكون أكثر إشراقا 

2022-09-10 / 14:52
Photo of حمدالله: الإعلام في السعودية صعب جدا واللاعب لا يتحمل

حمدالله: الإعلام في السعودية صعب جدا واللاعب لا يتحمل

2022-09-10 / 13:30
Photo of بسبب “تمريرة خاطئة”.. مبابي “يوبخ” حكيمي

بسبب “تمريرة خاطئة”.. مبابي “يوبخ” حكيمي

2022-09-10 / 09:56
Photo of ضربة للبايرن قبل موقعة برشلونة

ضربة للبايرن قبل موقعة برشلونة

2022-09-09 / 20:04
Photo of مصر تدرس الترشح مع السعودية واليونان لاستضافة كأس العالم

مصر تدرس الترشح مع السعودية واليونان لاستضافة كأس العالم

2022-09-09 / 18:13
Photo of دوري أبطال أفريقيا للسيدات : الجيش الملكي في المجموعة الأولى

دوري أبطال أفريقيا للسيدات : الجيش الملكي في المجموعة…

2022-09-09 / 17:22

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق