السوبر الإفريقي..الحموشي يتفقد الترتيبات الأمنية للمباراة النهائية
على غرار العديد من التظاهرات الرياضية الكبرى التي احتضنتها بلادنا مؤخرا، أجرى عبد اللطيف حموشي برفقة مسؤولين كبار في المديرية العامة للأمن الوطني، زيارة ميدانية لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي سيحتضن مباراة السوبر الإفريقي التي ستجمع بين فريقي الوداد الرياضي البيضاوي ونهضة بركان.
وقد اطلع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، زوال يومه السبت، على الخطة الأمنية التي وضعتها ولاية أمن الرباط لتأمين هذه المباراة النهائية، التي تجمع بين فريقين مغربيين في حدث كروي غير مسبوق، كما استعرض كذلك بروتوكول العمل المعتمد لتأمين عملية توافد الجماهير وضمان انسيابية المحاور الطرقية المحيطة بالملعب.
وقد شدد عبد اللطيف حموشي على ضرورة تعبئة جميع التشكيلات والوحدات الأمنية، وتسخير التكنولوجيات الحديثة لتأمين تدفقات الجماهير، مع وجوب التنسيق العملياتي بين وحدات المراقبة بمركز القيادة المتنقل والدوريات الشرطية العاملة في الميدان، وذلك لضمان إنجاح هذا الحدث الرياضي القاري، الذي يشد أنظار القارة الإفريقية وعالم الرياضة إلى المغرب.
وحسب مصدر أمني، فقد عبئت ولاية أمن الرباط ما يناهز خمسة آلاف (5000) عنصر ينتمون لمختلف القوات العمومية لتأمين هذه المباراة، كما جندت فرقا تقنية متخصصة ومجموعات للتدخل النظامي، للتعاطي مع جميع الأحداث الطارئة المحتملة، وذلك بهدف المساهمة في إنجاح هذا العرس الكروي القاري.
29 تعليقات
تحياتي الحموشي
العز والنصر الرجال المغرب وخاصة سي الحموشي الحبيب الشعب المغريبي ندعو اله بصحة وطول العمر ونعم ونعم الرجول المخلص الله والوطن والملك
كره القدم تستنزف كل القدرات والطاقات، التي يمكن توجيهها لتطوير قطاعات وانشطه علميه واجتماعيه تعود بالنفع على العامه
الحموشي متقدروش عليه راه يعاود ليكم التربية من جديد
ولماذا الاختطاف القصري والظلم يوميا في الشوارع ستحاسب قريبا عند الله
تحياتي لك سي الحموشي لعز ونصر
هاد الشي ما يفهموش فيه الكراغلة
الحموشي راجل ونعم الرجال يشتغل بكل امان ويدري ما عليه من مسوولية
حياك الله تحية الاسلام وجزاك الله خير
الهامة والقامة والحضور القوي