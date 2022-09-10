واد القنار

شفشاون ..العثور على جثة شاب تطفو فوق مياه “واد القنار “

2022-09-10 / 19:17
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هبة بريس - مكتب طنجة

عُثر صباح اليوم السبت، على جثة شاب بمنطقة “واد القنار ” بتراب اقليم شفشاون .

وبحسب مصادر محلية فان جثة الشاب عثر عليها وهي تطفو فوق الماء بواد القنار ،بعد ان اختفى عن الانظار في ظروف غامضة .

واضافت المصادر ذاتها ان الجثة تعود لشاب يبلغ قيد حياته 23 سنة، وبنحدر من مدينة الدار البيضاء، وكان في رحلة استجمام بواد القنار رفقة صديقيه حيث يرجح أنه تعرض لحادث عرضي أودى بحياته.

وقد تم نقل جثة المعني لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون.

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