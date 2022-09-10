شفشاون ..العثور على جثة شاب تطفو فوق مياه “واد القنار “
هبة بريس - مكتب طنجة
عُثر صباح اليوم السبت، على جثة شاب بمنطقة “واد القنار ” بتراب اقليم شفشاون .
وبحسب مصادر محلية فان جثة الشاب عثر عليها وهي تطفو فوق الماء بواد القنار ،بعد ان اختفى عن الانظار في ظروف غامضة .
واضافت المصادر ذاتها ان الجثة تعود لشاب يبلغ قيد حياته 23 سنة، وبنحدر من مدينة الدار البيضاء، وكان في رحلة استجمام بواد القنار رفقة صديقيه حيث يرجح أنه تعرض لحادث عرضي أودى بحياته.
وقد تم نقل جثة المعني لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بشفشاون.
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23 تعليقات
لا اله إلا الله محمد رسول الله. انا لله وانا اليه راجعون
لاحول ولاقوه الا بالله إنالله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه
إنا لله وإنا إليه راجعون
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
انا لله وانا اليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
واد القنار مكانشي شي ابلاصة ألي يقدار إغراق فيها الماء صااافي أذهب
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته الله يرحمو
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون
لا حول ولا قوة الا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم غفر له ورحمه
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له ورحمه وسكنه فسيح جناته والهم اهله جميل الصبر والسلوان
انا لله وانا اليه راجعون اللهم.اغفر له.وارحمه
لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وارزق اهله الصبر والسلوان..
اللهم ارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان..
المرجو من الشباب الذي يقضي متنفسه بهذه المناطق اخذ الحيطة والحذر..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
على السلطات المحلية أن تضع حواجز لحماية المستجميمين ..
على الدرك العلمي فتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة هل هي طبيعية ام شيئا اخر..