لقجع وبنموسى : ماوقع بالجزائر لاعلاقة له بالرياضة ولا بالأخلاق

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في استقبال يليق بالأبطال، وقف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم بمعية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، مهنئين أشبال الأطلس للناشئين وهم يطؤون أرضية مطار محمد الخامس عائدين من جحيم المباراة التي جمعتهم ونظيرهم الجزائري، والتي عرفت أحداثا بلغت مبلغ التنديد والاستهجان من قبل الاتحاد الكروي العربي، وكشفت من جديد عن عورة كابرانات الجارة الذين لم يتركوا أي فرصة تمر دون أن يكشفوا عن نواياهم الخبيثة وحقدهم الدفين.

لقجع وبكل جرأة، ندد بما وقع، وشدد على ضرورة التركيز على القادم من الأيام للمضي قدما نحو تحقيق الأفضل، واصفا اللاعبين المغاربة بالأبطال الذين شرفوا الراية المغربية.

وأضاف لقجع بالمناسبة، بالقول: ” لقد شرفتم بلدكم، وأبنتم عن مستواكم الثقافي والكروي، لقد دافعتم عن القميص الوطني بكل استماتة، فيما الآخرون عبروا عن تخلف كروي لا علاقة له بالرياضة ولا الأخلاق.

من جهته، عبر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن فرحته بالمشاركة المشرفة للمنتخب المغربي للناشئين في كأس العرب بالجزائر، مشيرا أن المغاربة لعبوا بروح وطنية ورياضية عالية شرفت الكرة المغربية، منددا في الوقت ذاته بالتصرفات اللامسؤولة التي أبان عنها الجانب الجزائري في نهائي الكأس.

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