وزير الطاقة النيجيري يحسم الجدل بشأن أنبوبي الغاز مع الجزائر والمغرب 

حسم وزير الطاقة النيجيري تيمبر سيلفا، الجدل بشأن أنبوب الغاز العابر للصحراء مع الجزائر والمشروع الثاني مع المغرب ومدى تقدم المشروعين

وأكد وزير الموارد البترولية النيجيري، أن بلاده تعمل على إنشاء خطين لتصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا واحد عبر الجزائر والثاني عبر المملكة المغربية.

وأشار الوزير النيجيري أن بلاده تعمل على تمديد خطوط للغاز إلى أوروبا عبر المغرب والجزائر بقوله: “نحن نركز خلال هذا العقد على تطوير موارد الغاز والكثير منه سيتجه إلى أوروبا، فنحن نبني خطاً للغاز يمتد حتى أوروبا عبر الجزائر، ولدينا خطة أخرى مع المغرب لبناء أنبوب آخر سينقل الغاز النيجيري إلى القارة الأوروبية

وكان بيتاس اوضح في سابق تصريح له ، أن مشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي يندرج في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، يسير في الاتجاه الصحيح الذي رسمه له كل من الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري، محمد بخاري.

وقال بايتاس إن “الدراسات التي تم إنجازها، أو التي هي في طور الانجاز، هي الدراسات المتعلقة بالهندسة”، و”هناك دراسات جديدة”، يضيف الوزير، “مرتبطة بالأثر البيئي والاجتماعي سيتم الكشف عنها قريبا”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1