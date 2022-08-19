إسبانيا.. تواصل اشتعال حريق غابات ضخم في منطقة فالنسيا

هبة بريس - وكالات

قالت السلطات الاسبانية ان حريق غابات آخر كان قد أتى على 19 ألف هكتار قاوم المطر وواصل انتشاره، بينما اندلع حريق جديد في المنطقة ذاتها، ما يهدّد متنزهاً طبيعياً.

وكان مئات رجال الإطفاء يعملون بجد منذ أيام في مواجهة حريقين في منطقة فالنسيا، مع فترة راحة قصيرة بفعل سقوط الأمطار على المنطقة ما سمح بإطفاء النيران بالكامل تقريباً.

ورغم أنّ هذه الأمطار أخمدت الحريق في فال ديبو بالقرب من بينيدورم، إلّا أنّ حريق بيجيس على بعد 70 كيلومتراً شمال غرب فالنسيا تجدد بقوة مواصلاً تقدّمه نحو المتنزه الطبيعي من سييرا كالديرونا.

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