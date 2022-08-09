بعد مسلسل طويل و مثير … نهضة بركان تظفر بصفقة” ياسين لبحيري”

2022-08-09 / 14:03
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هبة بريس _ رياضة

زف نادي المولودية الوجدية لكرة القدم، إلى علم الجميع توصله إلى اتفاق رسمي مع نادي النهضة الرياضية البركانية يقضي بانتقال اللاعب ياسين لبحيري من “سندباد الشرق” النهضة الرياضية البركانية.

وأصبح ياسين البحيري في الأونة الأخيرة بطل على شبكات التواصل الإجتماعي خصوصا بعد صراع الغريمين الرجاء و الوداد على ضمه.

وكان رئيس مولودية وجدة صرح في وقت سابق بأن من سيدفع أكثر هو الذي سيحصل على خدمات اللعب الموهوب ياسين البحيري.

و في الأخير و بشكل مفاجئ استطاع نهضة بركان أن يحسم صفقة اللعب ياسين البحيري و هكذا ينتهي مسلسل مشوق.

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