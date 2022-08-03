حمد الله
حمد الله

الاتحاد السعودي يعاقب حمد الله بالإيقاف والغرامة

2022-08-03 / 10:12
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هبة بريس _ رياضة

عاقبت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مهاجم فريق اتحاد جدة، عبد الرزاق حمد الله، بالإيقاف لمدة أربعة أشهر مع تغريمه مبلغ 300 ألف ريال (نحو 80 ألف دولار)، في قرارها بشأن شكوى نادي النصر ضد اللاعب وناديه الجديد.

وكان نادي النصر تقدم بشكوى مدعومة بتسجيلات صوتية ضد نادي الاتحاد واللاعب المغربي حمد الله، بخصوص مفاوضاتهما غير الشرعية قبل فسخ عقده مع نادي العاصمة.

كما قررت اللجنة إيقاف المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، حامد البلوي، لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، وإيقاف مدير الفريق الأول بالنادي، مشعل السعيد، لمدة 3 أشهر

وشملت العقوبة أيضا نادي اتحاد جدة بمنعه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة، اعتبارا من فترة التسجيل التالية، وغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

وأوضحت اللجنة أن العقوبات الصادرة بحق نادي الاتحاد قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.

ويدخل إيقاف حمد الله حيز التنفيذ اعتبارا من يوم صدور العقوبة أي الثاني من أغسطس الحالي، ما يعني غيابه عن مباريات فريقه طيلة الدور الأول من الدوري السعودي

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