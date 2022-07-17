إمام الحرم المكي السابق” يرتدي الجينز ويقود دراجة “هارلي”

هبة بريس

في حادثة غريبة، ارتدى إمام المسجد الحرام السابق، الشيخ السعودي عادل الكلباني، “الجينز” وقاد دراجة نارية من فئة “الهارلي”، في شبه كبير لفِرق الدراجات النارية الأجنبية التي تظهر في الأفلام الأجنبية.

وظهر الشيخ الكلباني في مقطع مصور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي بنطلون جينز وتيشرت وسترة ممتلئة بالشارات مثلما يفعل “البايكرز” ويجلس على دراجة نارية من نوع هارلي

ووفقا لما ظهر في الفيديو، فقد تساءل الكلباني، عن سرعة الدراجة وإذا كانت تسير بسرعة 140 أو 150، ليرد عليه صاحب الدراجة: “ما بسرع، إنما أسير فيها على 120 أو 140”.

وكان الشيخ الكلباني قد أثار الجدل في وقت سابق، عندما شارك في مقطع فيديو دعائي جديد لـ “موسم الرياض 2021” على طريقة مسلسل صراع العروش.

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