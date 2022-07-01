كأس إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. الناخب الوطني يكشف عن اللائحة النهائية

2022-07-01 / 15:18
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هبة بريس

كشف رينالد بيدروس، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، عن اللائحة النهائية للنخبة الوطنية، التي ستشارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات، التي يستضيفها المغرب في الفترة الممتدة ما بين 2 و23 يوليوز 2022.

وضمت اللائحة النهائية 26 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من خديجة الرميشي، حسناوي هند، زهير آسية، إيمان عبد الآحد، فاطمة تاغناوت، غزلان الشباك، غزلان الشهيري، حنان آيت الحاج، ابتسام الجرايدي، عزيزة الرباح، إلودي النقاش، فاطمة الزهرة دهموس، شيماء المرتجي، نسرين الشد، روزيلا آيان، صباح الصغير، سلمى آماني، نجاة بدري، إفا أليس، سامية حسني، سناء مسعودي، سهام بوخامي، صوفيا بوفتيني، ياسمين مرابط، زينب الرضواني، إيمان سعود.

وسيواجه المنتخب الوطني النسوي في مبارياته ضمن المجموعة الأولى بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط على التوالي منتخبات بوركينافاسو (02 يوليوز)، أوغندا (05 يوليوز) والسينغال (08 يوليوز).

ويشارك في هذا العرس الإفريقي ،بالإضافة إلى البلد المنظم المغرب، منتخبات بوركينافاسو والسينغال وأوغندا والكاميرون وزامبيا وتونس والطوغو ونيجيريا وجنوب إفريقيا وبوروندي وبوتسوانا.

وستقام مباريات هذه النهائيات القارية على ملاعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله والمركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط والمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

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