كأس العرب .. اسود القاعة في النهائي بعد اكتساح الفراعنة

هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة للمنتخبات بعد فوزه البين، اليوم الأحد، في دور النصف على نظيره المصري بنتيجة 5 مقابل 2.

وكان الشوط الاول من المباراة، التي احتضنتها صالة وزارة الرياضة بالدمام، وحضرها جمهور مغربي غفير جاء لمؤازرة منتخبه، قد انتهى لفائدة أشبال المدرب هشام الدكيك بحصة 4 مقابل 1.

وسيلتقي المنتخب المغربي في المباراة النهائية التي ستقام بعد غد الثلاثاء الفائز في الكلاسيكو الخليجي الذي سيجمع اليوم منتخبي الكويت والعراق. وسيطر المنتخب الوطني على أطوار هذه البطولة بتسجيله 43 هدفا فيما لم تتلق شباكه سوى 6 أهداف.

وفي تصريحات صحفية، أشاد مدرب المنتخب الوطني هشام الدكيك بالبطولة من النواحي الفنية والتنظيمية، من خلال ما قدم من مستويات رائعة، مشددا على أهمية زيادة التركيز بسبب صعوبة هذه المرحلة من البطولة، وذلك من أجل الظفر باللقب .

من ناحية أخرى، إرتقى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للرتبة العاشرة عالميا في التصنيف الذي أصدره، أمس السبت، موقع “Futsal World Ranking ” المتخصص في تصنيف منتخبات كرة القدم داخل القاعة.

وأصبح المنتخب الوطني لكرة القدم يتوفر على 1429 نقطة، بعدما صعد مركزين مقارنة مع آخر تصنيف.

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