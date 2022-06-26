كأس العرب .. اسود القاعة في النهائي بعد اكتساح الفراعنة

2022-06-26 / 17:07
0
هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة للمنتخبات بعد فوزه البين، اليوم الأحد، في دور النصف على نظيره المصري بنتيجة 5 مقابل 2.
وكان الشوط الاول من المباراة، التي احتضنتها صالة وزارة الرياضة بالدمام، وحضرها جمهور مغربي غفير جاء لمؤازرة منتخبه، قد انتهى لفائدة أشبال المدرب هشام الدكيك بحصة 4 مقابل 1.

وسيلتقي المنتخب المغربي في المباراة النهائية التي ستقام بعد غد الثلاثاء الفائز في الكلاسيكو الخليجي الذي سيجمع اليوم منتخبي الكويت والعراق. وسيطر المنتخب الوطني على أطوار هذه البطولة بتسجيله 43 هدفا فيما لم تتلق شباكه سوى 6 أهداف.

وفي تصريحات صحفية، أشاد مدرب المنتخب الوطني هشام الدكيك بالبطولة من النواحي الفنية والتنظيمية، من خلال ما قدم من مستويات رائعة، مشددا على أهمية زيادة التركيز بسبب صعوبة هذه المرحلة من البطولة، وذلك من أجل الظفر باللقب .

من ناحية أخرى، إرتقى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للرتبة العاشرة عالميا في التصنيف الذي أصدره، أمس السبت، موقع “Futsal World Ranking ” المتخصص في تصنيف منتخبات كرة القدم داخل القاعة.

وأصبح المنتخب الوطني لكرة القدم يتوفر على 1429 نقطة، بعدما صعد مركزين مقارنة مع آخر تصنيف.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اتحاد طنجة يتجرع مرارة الهزيمة أمام آسفي..وشبح النزول للقسم الثاني يجثم على صدور الطنجاويين

اتحاد طنجة يتجرع مرارة الهزيمة أمام آسفي..وشبح النزول للقسم…

2022-06-25 / 20:47
Photo of التصنيف العالمي لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب الوطني يرتقي للرتبة العاشرة عالميا

التصنيف العالمي لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب الوطني يرتقي…

2022-06-25 / 19:39
Photo of الدولي المغربي أبو خلال ينضم رسميا لنادي تولوز الفرنسي

الدولي المغربي أبو خلال ينضم رسميا لنادي تولوز الفرنسي

2022-06-25 / 15:12
Photo of لجنة الأخلاقيات توقف التكناوتي والناهيري وتغرم أيت منا

لجنة الأخلاقيات توقف التكناوتي والناهيري وتغرم أيت منا

2022-06-25 / 13:47
Photo of لولاية ثالثة.. لقجع رئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم

لولاية ثالثة.. لقجع رئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم

2022-06-24 / 17:40
Photo of الدراجي يصف الإعلاميين المغاربة المحتجزين في مطار وهران بـ”العسكر والبوليس”

الدراجي يصف الإعلاميين المغاربة المحتجزين في مطار وهران بـ”العسكر…

2022-06-24 / 16:07
Photo of المنتخب المغربي داخل القاعة يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

المنتخب المغربي داخل القاعة يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية

2022-06-24 / 13:50
Photo of جماهير الوداد تقبل بكثافة على تذاكر مباراة حسم التتويج بدرع البطولة

جماهير الوداد تقبل بكثافة على تذاكر مباراة حسم التتويج…

2022-06-24 / 12:51
Photo of حكيمي ضمن قائمة “أفضل 10 لاعبين” في قارة إفريقيا لعام 2022

حكيمي ضمن قائمة “أفضل 10 لاعبين” في قارة إفريقيا…

2022-06-24 / 10:09
Photo of الفيفا: تلقي 27 مليون طلب شراء تذكرة لمباريات مونديال قطر

الفيفا: تلقي 27 مليون طلب شراء تذكرة لمباريات مونديال…

2022-06-24 / 09:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق