الجامعة تشرع رسميا في استقبال طلبات المدربين للحصول على البطاقة المهنية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أطلقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميا البوابة الخاصة بالإدارة التقنية الوطنية لاستقبال طلبات المدربين الحاصلين على ديبلومات التدريب من مختلف الدرجات للحصول على البطاقة المهنية الاحترافية.

و وضعت الجامعة في موقعها الرسمي، بوابة خاصة، يمكن من خلالها لكل المدربين أصحاب الديبلومات التسجيل بطريقة إلكترونية و إيداع ملفات و وثائق الترشيح المطلوبة منهم خاصة أن هاته البطاقة ستصبح إلزامية للتدريب بمختلف الأقسام و الفئات و حددت صلاحيتها في ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد إجراء تكوين مستمر.

و كان فتحي جمال مدير التكوين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أكد يوم أمس أنه قد تم تنظيم عشرات الدورات التكوينية من طرف الجامعة و الكاف و الفيفا في الفترة ما بين 2020 و 2022، استفاد منها عدد كبير من المدربين و اللاعبين المغاربة.

وأشار مدير التكوين للشروط الجديدة لتسجيل المدربين للحصول على رخصة التدريب A CAF و الكاف برو، كما سرد تفاصيل الحصول على البطاقة المهنية الخاصة بالمدرب ومزياها، والتي اعتمدها الإتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي ستطبق في المغرب بداية من الموسم الكروي المقبل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0