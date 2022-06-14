بعد توقيف البيضي.. يوسفية برشيد يفتح باب الترشيحات لاختيار رئيس جديد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن نادي يوسفية برشيد عن فتح باب الترشيحات لاختيار رئيس جديد خلفا لنور الدين البيضي الموقوف من طرف لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

و حسب بلاغ للنادي الحريزي، فقد قررت إدارة يوسفية برشيد عقد الجمع العام العادي لانتخاب رئيس جديد للفريق طبقا للمادة 20_22_26 من النظام الأساسي للنادي الرياضي و ذلك يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 على الساعة السادسة مساءا.

و سينعقد الجمع الانتخابي لفريق برشيد بقاعة الملعب الرياضي الكبير، حيث يتعين على الراغبين في الترشح أن يضعوا ترشيحاتهم لدى الكتابة العامة للفريق، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة طبقا للقانون الأساسي للنادي، و قد تم تحديد يوم الخميس 16 يونيو كآخر أجل لقبول طلبات الترشيح للرئاسة.

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