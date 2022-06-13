حاليلوزيتش: “ضمنا التأهل بنسبة كبيرة و الآن سنفكر فقط في كأس العالم”

2022-06-13 / 22:58
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد وحيد حاليلوزيتش مدرب المنتخب الوطني المغربي أن مباراة ليبيريا لم تكن سهلة بالنظر لعدد الإصابات و الغيابات التي سجلت في صفوف العناصر الوطنية فضلا على الإرهاق الذي أصاب اللاعبين مع نهاية الموسم.

و أوضح وحيد حاليلوزيتش في تصريحه لقناة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن الأهم هو الانتصار في مثل هاته المباريات، مضيفا بأن المنتخب المغربي ضمن بنسبة كبيرة التأهل لنهائيات كأس إفريقيا بالكوت ديفوار.

و قال المدرب البوسني: “ضمنا التأهل للكان بنسبة كبيرة و الآن سنفكر فقط في كأس العالم بقطر”، مؤكدا بأنه جرب عددا كبيرا من اللاعبين و وقف على إمكانياتهم و جاهزيتهم.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي فاز في لقاء ليبيريا اليوم بهدفين لصفر ليتصدر بذلك ترتيب مجموعته بست نقاط.

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