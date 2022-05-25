استفتاء : جماهير الرجاء تؤيد انتخاب عزيز بدراوي رئيسا للنادي الأخضر

هبة بريس - الرباط

أيدت جماهير الرجاء الرياضي انتخاب رجل الأعمال، عزيز بدراوي رئيسا جديدا للفريق الأخضر خلال الجمع العام الانتخابي القادم.

وجاء ذلك على إثر الاستفتاء الذي قام به موقع الأنصار، “ديما راجا”، والموجه لجماهير الرجاء الرياضي، حول مدى تأييدهم، أو معارضتهم، لتنصيب المترشح عبد العزيز البدراوي رئيسا للنادي، والذي استمر لمدة أربعة وعشرون ساعة.

و جاءت النتائج كاسحة، حيث عبر أزيد من 97,55 في المئة من المصوتين عن ترحيبهم به رئيسا للفريق، بينما عبرت فقط 2,45 عن رفضها لهذا الترشح؛ بمعنى أن الجماهير الرجاوية مرحبة جدا بتقلد البدراوي منصب رئيسا للرجاء الرياضي.

ويشار أن عزيز بدراوس، يعتبر من بين رجال الأعمال المغاربة الذين شقوا طريق نجاحهم بداية من الصفر، قبل أن تدفعه عصاميته وشغفه بالعمل و”المعقول“ لتطوير مشاريعه التي انطلقت من العدم، وعلى رأسها شركة النظافة ”أوزون“

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