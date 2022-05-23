لجنة الأخلاقيات بالجامعة تستدعي البيضي بعد واقعة “عطيتك الماتش أعميمي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية سوى عن نور الدين البيضي رئيس فريق يوسفية برشيد الذي أثار الجدل بعد نهاية مباراة فريقه أمام الجيش الملكي.

و استدعت لجنة الأخلاقيات، نور الدين البيضي، للمثول أمامها هذا الأسبوع، قصد الاستماع له بخصوص ما ورد منه و خاصة العبارة الموثقة بمقاطع الفيديو و التي يقول فيها “عطيتك الماتش أعميمي”.

و غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات طالبت من خلالها الجامعة بالتحرك للتحقيق في هاته الأقوال خاصة بعد القيل و القال الذي رافق المباراة الشهيرة بين الكوكب المراكشي و يوسفية برشيد و التي وصل صداها لقية البرلمان.

موازاة مع ذلك، وجهت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استدعاءا لحضور جلسة يوم الخميس 26 ماي2022 ، إلى جانب رئيس يوسفية برشيد، كل من رئيس نادي أولمبيك الدشيرة و رئيس فريق شباب أطلس خنيفرة و الكاتب العام لفريق الكوكب المراكشي، ثم الكاتب العام لنادي شباب تاراست لكرة القدم النسوية.

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