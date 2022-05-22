الجواهري :”إعانات الدولة خلال كورونا رفعت قيمة العجز في الميزانية“
عبد اللطيف الجواهري

رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 329,2 مليار درهم

2022-05-22 / 15:11
0
هبة بريس _ اقتصاد

استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب عند 329,2 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 0,3 بالمائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 9 في المائة على أساس سنوي.

وتفيد المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب برسم الفترة الممتدة من 12 إلى 18 ماي 2022، بتحسن سعر صرف الدرهم بنسبة 0,29 بالمائة مقابل الأورو، فيما ظل شبه مستقر أمام الدولار الأمريكي؛

ويؤكد البنك المركزي أنه لم يتم تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف في تلك الفترة، التي بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 92,7 مليار درهم؛

وشدد على أنه على مستوى السوق البنكية، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 4,6 مليار درهم

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حتى متم أبريل.. 6 مليارات درهم قيمة القروض الممنوحة في إطار برنامج “انطلاقة”

حتى متم أبريل.. 6 مليارات درهم قيمة القروض الممنوحة…

2022-05-21 / 14:52
Photo of رياض مزور .. المغرب أحد البلدان الأكثر تنافسية في العالم

رياض مزور .. المغرب أحد البلدان الأكثر تنافسية في…

2022-05-20 / 22:33
Photo of إسبانيا تنفي تقليص الجزائر صادرات الغاز بعد أزمة الصحراء

إسبانيا تنفي تقليص الجزائر صادرات الغاز بعد أزمة الصحراء

2022-05-20 / 19:44
Photo of مجلس المنافسة: قانون الأسعار يحمي المستثمر والمستهلك

مجلس المنافسة: قانون الأسعار يحمي المستثمر والمستهلك

2022-05-20 / 17:28
Photo of بنعلي: المغرب يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقات

بنعلي: المغرب يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في…

2022-05-20 / 13:02
Photo of تقرير: أسعار الخضر والفواكه والزيوت سجلت ارتفاعا خلال أبريل

تقرير: أسعار الخضر والفواكه والزيوت سجلت ارتفاعا خلال أبريل

2022-05-20 / 12:05
Photo of تقرير : المغرب الرابع عالميًا في سباق الهيدروجين

تقرير : المغرب الرابع عالميًا في سباق الهيدروجين

2022-05-19 / 22:23
Photo of برئاسة أخنوش .. وزارة السياحة تناقش عودة النشاط السياحي

برئاسة أخنوش .. وزارة السياحة تناقش عودة النشاط السياحي

2022-05-19 / 20:50
Photo of مجلس الحكومة يعين الخرمودي مديرا بوزارة الاقتصاد و المالية

مجلس الحكومة يعين الخرمودي مديرا بوزارة الاقتصاد و المالية

2022-05-19 / 17:55
Photo of فتاح العلوي تعيد النظر في مشروع التمويل التعاوني و نظام المسثتمر المساند

فتاح العلوي تعيد النظر في مشروع التمويل التعاوني و…

2022-05-19 / 15:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق