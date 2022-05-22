رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 329,2 مليار درهم

هبة بريس _ اقتصاد

استقرت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب عند 329,2 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 0,3 بالمائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع نسبته 9 في المائة على أساس سنوي.

وتفيد المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب برسم الفترة الممتدة من 12 إلى 18 ماي 2022، بتحسن سعر صرف الدرهم بنسبة 0,29 بالمائة مقابل الأورو، فيما ظل شبه مستقر أمام الدولار الأمريكي؛

ويؤكد البنك المركزي أنه لم يتم تسجيل أي عملية مناقصة في سوق الصرف في تلك الفترة، التي بلغ إجمالي تدخلات بنك المغرب 92,7 مليار درهم؛

وشدد على أنه على مستوى السوق البنكية، استقر متوسط حجم التداول اليومي عند 4,6 مليار درهم

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