بايتاس: المخزون الوطني من مادة القمح في حدود 4 أشهر

2022-05-19 / 14:26
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هبة بريس - لبنى ابروك

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن بلادنا تتوفر عاى مجموعة من آليات تجديد المخزون الوطني وتعزيزه.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن المخزون الوطني من مادة القمح في حدود 4 أشهر.

وشدد ذات المتحدث، على أن يتم استيراد هذه المادة الأساسية من مجموعة من الأسواق وعدد من البلدان، مشيرا الى أن الدولة ستستمر في دعم هذه المادة الأساسية عبر صندوق المقاصة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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