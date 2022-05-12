لأول مرة في تاريخ المغرب.. الجامعة تختار حكمتان لقيادة نهائي كأس العرش

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ريادتها و تفردها الذي بصمت عليه في السنوات الأخيرة في عديد المجالات المتعلقة بكرة القدم و منها منح الفرصة للعنصر النسوي لإبراز مؤهلاته في قيادة مباريات حاسمة.

و في هذا الصدد، عينت لجنة التحكيم طاقم تحكيم تقوده الحكمة بشرى كربوبي للفصل في النزال النهائي المرتقب لكأس العرش و الذي سيجمع فريقي الجيش الملكي و المغرب التطواني بمدينة أكادير.

كربوبي التي تألقت هذا الموسم و نجحت في قيادة عدد من مباريات الدوري الاحترافي، ستقود المباراة النهائية لكأس العرش بمعية الحكمة الدولية المساعدة فتيحة الجرمومي و التي تألقت بدورها و شاركتا معا في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة للذكور.

و سيتكون طاقم تحكيم المباراة النهائية لكأس العرش من كل من الحكمة بشرى كربوبي كحكمة، و فتيحة الجرمومي مساعدة أولى و مصطفى أكركاد كمساعد ثاني، بينما سيكون داكي رداد حكما رابعا.

أما غرفة الفار فتتشكل من ثلاثة حكام، و هم رضوان جيد و ياسين بوسليم و عبد الصمد أبرتون.

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