لأول مرة في تاريخ المغرب.. الجامعة تختار حكمتان لقيادة نهائي كأس العرش

2022-05-12 / 14:36
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تواصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ريادتها و تفردها الذي بصمت عليه في السنوات الأخيرة في عديد المجالات المتعلقة بكرة القدم و منها منح الفرصة للعنصر النسوي لإبراز مؤهلاته في قيادة مباريات حاسمة.

و في هذا الصدد، عينت لجنة التحكيم طاقم تحكيم تقوده الحكمة بشرى كربوبي للفصل في النزال النهائي المرتقب لكأس العرش و الذي سيجمع فريقي الجيش الملكي و المغرب التطواني بمدينة أكادير.

كربوبي التي تألقت هذا الموسم و نجحت في قيادة عدد من مباريات الدوري الاحترافي، ستقود المباراة النهائية لكأس العرش بمعية الحكمة الدولية المساعدة فتيحة الجرمومي و التي تألقت بدورها و شاركتا معا في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة للذكور.

و سيتكون طاقم تحكيم المباراة النهائية لكأس العرش من كل من الحكمة بشرى كربوبي كحكمة، و فتيحة الجرمومي مساعدة أولى و مصطفى أكركاد كمساعد ثاني، بينما سيكون داكي رداد حكما رابعا.

أما غرفة الفار فتتشكل من ثلاثة حكام، و هم رضوان جيد و ياسين بوسليم و عبد الصمد أبرتون.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجامعة تنزل عقوبات ثقيلة على عدد من أندية و لاعبي البطولة الاحترافية

الجامعة تنزل عقوبات ثقيلة على عدد من أندية و…

2022-05-12 / 11:07
Photo of رسميا.. المغربي مزراوي ينضم لبايرن ميونيخ

رسميا.. المغربي مزراوي ينضم لبايرن ميونيخ

2022-05-12 / 09:47
Photo of بكاء “اللماليم” و نباح الدراجي.. الديمقراطية من منحت المغرب تنظيم نهائي العصبة

بكاء “اللماليم” و نباح الدراجي.. الديمقراطية من منحت المغرب…

2022-05-11 / 17:34
Photo of الكاف: إقامة نهائي كأس الكونفدرالية يوم 20 ماي بنيجيريا

الكاف: إقامة نهائي كأس الكونفدرالية يوم 20 ماي بنيجيريا

2022-05-11 / 10:33
Photo of الفيفا تختار المغرب لتكوين 35 حكمة بالبطولة الاحترافية الأولى

الفيفا تختار المغرب لتكوين 35 حكمة بالبطولة الاحترافية الأولى

2022-05-10 / 11:47
Photo of عاجل : المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية ماي

عاجل : المغرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية…

2022-05-09 / 20:32
Photo of القضاء يدخل على الخط في “فضيحة 22 مليار” لمركب محمد الخامس بالبيضاء

القضاء يدخل على الخط في “فضيحة 22 مليار” لمركب…

2022-05-09 / 14:33
Photo of بعد تعيينه من طرف الجامعة.. السنغالي سيلا يحدث تغييرات كبيرة بالمنتخب الشاطئي

بعد تعيينه من طرف الجامعة.. السنغالي سيلا يحدث تغييرات…

2022-05-09 / 11:14
Photo of فريق اتحاد طنجة يحرز لقب كأس العرش لكرة السلة

فريق اتحاد طنجة يحرز لقب كأس العرش لكرة السلة

2022-05-08 / 20:46
Photo of التونسية أنس جابر تفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس

التونسية أنس جابر تفوز بلقب بطولة مدريد المفتوحة للتنس

2022-05-07 / 21:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق