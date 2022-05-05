خريبكة : ” شارجور” يتسبب في وفاة تلميذة ويرسل شقيقها لمستتشفيات البيضاء

في فاجعة هزّت دوار اولاد ابراهيم جماعة بولنوار لقيت فتاة مصرعها ، وأصيب شقيقها امس الاربعاء وذلك إثر حريق شبّ في غرفة بالمنزل الذي تقيم به العائلة .

ووفق مصادر هبة بريس فإن سبب الحريق كان شاحن هاتف، مضيفة أن الهالكة لم تتمكن من النجاة من النيران التي التهم غرفة بالمنزل وتسببت في وفاتها بالرغم من محاولة شقيقها انقاذها

الى ذلك ؛ تم إيداع الضحية مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، فيما نقل شقيقها نحو إحدى مستشفيات الدار البيضاء

وباشرت السلطات تحقيقها وقيامها بالمتعين وفق الجاري به العمل في مثل هذه الحوادث .

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