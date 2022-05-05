خريبكة : ” شارجور” يتسبب في وفاة تلميذة ويرسل شقيقها لمستتشفيات البيضاء
في فاجعة هزّت دوار اولاد ابراهيم جماعة بولنوار لقيت فتاة مصرعها ، وأصيب شقيقها امس الاربعاء وذلك إثر حريق شبّ في غرفة بالمنزل الذي تقيم به العائلة .
ووفق مصادر هبة بريس فإن سبب الحريق كان شاحن هاتف، مضيفة أن الهالكة لم تتمكن من النجاة من النيران التي التهم غرفة بالمنزل وتسببت في وفاتها بالرغم من محاولة شقيقها انقاذها
الى ذلك ؛ تم إيداع الضحية مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، فيما نقل شقيقها نحو إحدى مستشفيات الدار البيضاء
وباشرت السلطات تحقيقها وقيامها بالمتعين وفق الجاري به العمل في مثل هذه الحوادث .
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21 تعليقات
إنه خطأ فادح يرتكبونه المراهقين وبالاخص في الليل يتركون الهاتف في ( الشارجور).
نصيحتى هي يجب على الاباء و الامهات مراقبة غرف أبنائهم اثناء النوم..
المرجوا منكم الحيطة والحذر لتجنب حدوث حريق بسبب (السارجور).
هذه الأخطاء مسببها الاول هو الشباب الطائش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
رحم الله الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون
يجب على المؤسسات التعليمية أن تقوم بحملات تحسيسية وتوعوية للحد من هذه الكوارث الحرائق التي يسببها(الشارجور) لشحن البطاريات الهواتف …
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم لما هذه الكوارث المنزلية التي تقع وتسبب اضرار بشرية ومادية أين هو الوعي ؟؟؟؟؟؟
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب واشفي اختها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون..
يجب شراء الجودة في (الشارجور )لتجنب حدوث هذه الحوادث التي تسبب لقدر الله وقوع إصابات وموتى …
كنصيحة مني لكم أرجوكم لا تتركوا الهاتف شحنه إلى أدنى مستوى من الشحن وهذا ما يسبب له بالانفجار ….
إن لله وإن إليه راجعون ؛ ( يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي) عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحية ..
يقول المثل المغربي ( ديرها بيديك وقول لعروسة نطاحة) الانسان يرى يعينيه الخطر ويترك الهاتف شحنه هذا لا يعقل!!!
الانتباه في شراء نوعية (الشارجور) لأن شراء شارجور عادي فهو من يسببب في وقوع ضحايا الابرياء في الحريق منزل او متجر الانتباه وعدم التهور والتهاون بحياتكم.
الخطأ نرتكبوه نحن لأننا نتهاون في الأشياء التي تبدوا لنا بسيطة ولكن في الحقيقة هي في منتهى الخطورة …
انتبهوا جيدا من (الشارجور) لا تتركوا الهاتف المحمول شحنه وتخرجوا من منازلهم حتى لا يسبب لكم حريق في المنزل لا يحمد عقباه….
لقد أخذت هذه الفتاة مصرعها واصيبت اختها بحروق شديدة الخطورة وكان السبب الرئيسي هو (الشارجور) لا تتهاونوا وتتهاورا خوذوا الحيطة والحذر…
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب واشفي اختها شفاءا تماما..
يجب علينا ألا تكرر مثل هذه الأخطاء التي تسبب في وقوف حريق هائل يلتهم المنزل وما بداخل المنزل ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قبل النوم يجب على الامهات مراقبة مشددة على ابنائهم في غرفتهم لتجنب حدوث حريق او ما شبه ذلك..
لا تغامروا بانفسكم إلى التهلكة وسببها عدم الانتباه إلى الخطر الذي يسببه هذآ (الشارجور لشحن البطاريات الهواتف المحمولة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.