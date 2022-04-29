أكادير : تداول شريط للاعب الحسنية وهو في تشابك بالايدي مع أحد رفاقه بالشارع العام

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تداول رواد التواصل الاجتماعي شريط فيديو يرجح انه للاعب السنغالي ” مالك سيسي ” وهو يتبادل اللكمات مع أحد رفاقه بالشارع العام قرب إحدى الاقامات السكنية بالحي المحمدي.

ويظهر في الشريط اللاعب السنغالي في حالة هستيرية وهو يلاكم أحد رفاقه، في حين يحاول بعض المواطنين فك النزاع بين الطرفين، ولم يعرف بعد سبب الخلاف الذي تحول الى تشابك بالايدي عشية اليوم الخميس 28 أبريل الجاري .

وكان اللاعب السنغالي “ماليك سيسي”، قد تعاقد مع نادي حسنية أكادير في شهر يونيو عام 2019 ، كمهاجم لفريق غزالة سوس .

ويعتبر سيسي ثاني صفقات الحسنية من نادي جينيراسيون فوت، بعد مواطنه بكاري ماني، الذي التحق بـ”الغزالة” اواسط عام 2019.

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