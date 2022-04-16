الرجاء الرياضي يخسر موقعة الذهاب أمام الأهلي المصري في دوري الأبطال

2022-04-16 / 22:02
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هبة بريس - القسم الرياضي

انهزم الرجاء الرياضي أمام مضيفه الأهلي المصري بهدفين لواحد، مساء اليوم السبت بالقاهرة، ضمن لقاءات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

افتتح عمر السولية التسجيل للأهلي في الدقيقة 11 من ضربة جزاء، وأضاف حسن الشحات الهدف الثاني في الدقيقة 23، ثم قلص محمد زريدا الفارق للرجاء الرياضي في الدقيقة 45.

ولعب الرجاء الرياضي بنقص عددي منذ الدقيقة 60، عقب طرد مدافعه مروان هدهودي الذي منع كرة من دخول شباك فريقه باليد، علما أن الأهلي ضيع ضربة جزاء عقب هذه اللقطة بعدما تصدى لها أنس الزنيتي.

وستقام مباراة الإياب بين الطرفين يوم الجمعة القادم بداية من العاشرة مساء بتوقيت الرباط بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

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