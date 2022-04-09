مصرع شخص وإصابة آخر بجروح في حادث سير ضواحي تنغير
هبة بريس -تنغير
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير، اليوم السبت 09 أبريل الجاري، بضواحي النيف بإقليم تنغير.
وأفاد مصدر محلي ل”هبة بريس” أن الحادثة المميتة شهدتها الطريق الرابطة بين مركزي النيف باقليم تنغير و تازارين بإقليم زاكورة وتحديدا على مستوى قصر تگرنا .
والى ذلك تم نقل الهالك الى مستودع الاموات، والمصاب الى المستشفى الاقليمي بتنغير، من أجل إخضاعه للعلاجات الطبية الضرورية، وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على ظروف وملابسات هاته الحادثة المميتة .
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يجب على السائقين اخد الحيطة والحضر
في التاني السلامة وفي العجلة الندامة الله يرحمو ويشافي المصاب