صورة تعبيرية

مصرع شخص وإصابة آخر بجروح في حادث سير ضواحي تنغير

2022-04-09 / 4:36 مساءً
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هبة بريس -تنغير

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير، اليوم السبت 09 أبريل الجاري، بضواحي النيف بإقليم تنغير.

وأفاد مصدر محلي ل”هبة بريس” أن الحادثة المميتة شهدتها الطريق الرابطة بين مركزي النيف باقليم تنغير و تازارين بإقليم زاكورة وتحديدا على مستوى قصر تگرنا .

والى ذلك تم نقل الهالك الى مستودع الاموات، والمصاب الى المستشفى الاقليمي بتنغير، من أجل إخضاعه للعلاجات الطبية الضرورية، وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للوقوف على ظروف وملابسات هاته الحادثة المميتة .

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‫22 تعليقات

  1. أنا لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنها السرعة المفرطة هي التي أدت إلى وفاة هذا الشخص وإصابة آخرين نتيجة عدم الانتباه أوعدم إعطاء حق الأسبقية..

  3. من مسببات حوادث السير عدم إشارة المرور وكذا الافتات وشرب الكحول وعدم التركيز باستعمال الهاتف الخلوي. لهذا يجب على كل محترف سابق تجنب هذه المسببات..

  7. على المكتب الوطني للوقاية من حوادث السير احداث حملات تحسيسية وتوعوية للحد من كثرة حوادث السير التي تسبب في إعاقة جسدية للعديد من الاشخاص وكذا الخسائر المادية والمعنوية..

  8. من المفروض على الدولة أن تخص ميزانية لاصلاح الطرقات التي لم تعد صالحة للتنقل ووضع إشارة طرقية فيها للحد من حوادث السير التي يروح ضحيتها ابرياء كل اسبوع ..

  10. يجب على كل السائقين الذين لم بتوفروا على عربات جديدة ذو تقنية حديثة أن بخضعوا مركباتهم عند التقني الميكانيكي قبل الانطلاق …

  12. السرعة المفرطة تقتل لذا وجب احترام قانون السير وربط حزام السلامة قبل الانطلاق لكي لا نؤدي إلى أنفسنا الى التهلكة اقوله تعالى:« ولا تلقوا بانفسكم إلى التهلكة»..

  13. يجب على كل السائقين ان يحافظوا على سلامة الركاب الموجودين معهم. لان ارواحهم امانة على السائق يجب ان يحافظ عليها…

  14. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا اللهم اشفي المصابين في هذه الحادثة المؤلمة.

  18. خبر مؤلم جدا لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم ان لله وان اليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته اللهم الصبر والسلوان لدويه وأهله واشفي المصابين في هذآ الحدث المحزن…

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