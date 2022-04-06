بعد الأزمة.. تعاون مغربي إسباني في مجال الطاقة
قالت صحيفة ” اتالير ” انه بعد إنهاء الأزمة الدبلوماسية بشكل رسمي بين البلدين، يستعد المغرب لاستقبال الغاز القادم عبر إسبانيا، خلال شهر رمضان الجاري، باستعمال الأنبوب المغاربي الأوروبي الذي أوقفت الجزائر جزءه المار بها،
وقالت الصحيفة إن الرباط أعطت الضوء الأخضر لبدء استقدام الغاز عبر إسبانيا، بعد توقيع اتفاق في مارس الماضي.
ويأتي الاتفاق بين مدريد والرباط بعد أن قرّرت الجزائر نهاية أكتوبر عدم تجديد العقد المتعلّق بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي كانت تستخدمه لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، على خلفية توتّرات دبلوماسية شديدة بين الدولتين العربيتين الجارتين.
ووفق الصحيفة، سيشغل المغرب جزء الأنبوب المغاربي الأوروبي الذي يربطه بإسبانيا بعد التحول الجديد في العلاقات مباشرة بعد إغلاق ملف الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، إثر تغيير مدريد لموقفها التاريخي بخصوص الصحراء الغربية وإعلانها أن مقترح الحكم الذاتي المغرب هو “الأكتر جدية ومصداقية”.
وسيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وإيصاله إلى مصنع لإعادة التحويل في شبه الجزيرة الإسبانية، واستخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي أم إي) لنقله إلى أراضيه”، وفق ما نقلت وزارة التحوّل البيئي الإسبانية الشهر الماضي.
14 تعليقات
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء و سائر بلاد المسلمين وان تكون علاقة جدية
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء و ساءر بلاد المسلمين وان تكون بداية عمل لدولتين تجمعهما تقة وود وتاريخ..
المرجوا تصحيح خطأ كتابي (الصحراء المغربية و ليس الصحراء الغربية )
رسالة سانشيز وهو يتوسل للمغرب بعدما عرف حدوده وقوة المغرب الذي تجمعه عدة التزامات مع اسبانيا منذ القدم والتعاون سياسيا واقتصاديا وامنيا..
لولا الديبلوماسية المحنكة للمملكة المغربية والإحترافية العالية وبعد النظر الثاقب والدراية الكاملة بكواليس السياسة العالمية لما خرج علينا ثيران إسبانيا بهذه التصريحات والمواقف المؤيدة للمغرب. عاش الملك..
تعزيز التقة والصداقة يكون بوقف إحتلال إسبانيا لجزر الكناري المغربية وباقي ثغور المملكة ووقف مساندتها للجزائر في إحتلالها للصحراء المغربية الشرقية.
من الغباء فتح جبهة جديدة مع الإسبان و مشكل البوليساريو و صنيعتها الجزائر لم ينتهي بعد إذ سيصعب على المغرب مواجهة الإسبان من الشمال و الغرب (جزر الكناري) و الجزائر من الشرق و الجنوب. المغرب بسياسة النفس الطويل إستطاع تحقيق ما لم يستطع تحقيقه في حرب العصابات التي قادتها الجزائر و البوليساريو ضده..
المغرب لعب دورين مهمين الاول اعتراف اسبانيا بالصحراء المغربية. والثاني اسبانيا تستعمر العديد من جزر مغربية واراضي سبة ومليلية التي أراد استرجاعها..
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وموعد استرجاع سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والجزر الخالدات والصحراء الشرقية مسألة وقت مع إعداد العدة والاستعداد للمواجهة الفاصلة لأن مااغتصب بالقوة لن يسترجع الا بالمتل..
نتمنى ان تكون علاقة ثنائية بين البلدين وان تهدف إلى رؤية مستقبلية ذات طابع قوي إسبانيا ستخرج من جميع التراب المغربي،طوعا أو كرها..
اسبانيا دولة منافقة من الدرجة الأولى، لها عدة أوجه، مصالحها مشتركة معنا وفي نفس الوقت هي تحفر لنا لكي نقع في الحفرة بمساعدة الجزائريين الذين يطعنون من وراء ضهرنا..
تاريخيا المغرب كان تحت الحماية الفرنسية اما الصحراء المغربية فكانت تحت الحماية الإسبانية والدليل استقلال المغرب من فرنسا كان سنة 1956 والصحراء الغربية استقلت سنة 1974عن اسبانيا المشكل يكمن في المستعمر الذي لم يرسم الحدود ..
النصر للمغرب ان شاءالله يارب العالمين وعاشت المملكة العربية المغربية الشريفة العريقة دات تاريخ وعاش الملك وعاش الملك وعاش الشعب المغربي الحر المناضل للوطن..
إسبانيا ترى مصلحة كبرى بالمملكة المغربية وترى فيها شريكا إستراتيجيا لا غبار فيها لكن المجتمع المدني الإسباني ليست له نفس النظرة للأسف خصوصا بقضية الصحراء وعلى الديبلوماسية المغربية أن تتحرك في هذا الإتجاه لأن إسبانيا تلعب أوراق جد حساسة بهذا الملف والكل يعرف أنها الدولة المستعمرة للصحراء المغربية …