تقرير: ارتفاع أسعار الصناعة الغذائية بالمغرب خلال فبراير الماضي

2022-03-30 / 10:10 صباحًا
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” سجل ارتفاعا ب 0,8 في المائة خلال شهر فبراير 2022 مقارنة مع شهر يناير 2022.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر فبراير 2022، أن هذا الارتفاع قد نتج بالخصوص عن ارتفاع الأسعار ب2,4 في المائة في “الصناعات الغذائية” وب7,5 في المائة في “صناعة منتجات التبغ” وب1,4 في المائة في “التعدين” وب1,6 في المائة في “صناعة النسيج” وب1,9 في المائة في “صنع منتجات من المطاط والبلاستيك” وب0,6 في المائة في “صناعة الملابس” وب0,4 في المائة في “صنع الأجهزة الكهربائية”.

وكذا إلى تراجع الأسعار، حسب المصدر ذاته، ب0,8 في المائة في قطاع “الصناعة الصيدلانية” وب0,1 في المائة في “صنع منتجات أخرى غير معدنية” وفي “صناعات تحويلية أخرى”.

وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية”، تضيف المندوبية، فقد عرف ارتفاعا ب0,1 في المائة خلال شهر فبراير 2022.

أما فيما يخص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج بالنسبة ل”إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر فبراير 2022.

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