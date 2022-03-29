رسميا.. أسود الأطلس إلى مونديال “قطر 2022” بفوز كاسح أمام الكونغو الديمقراطية

تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 عقب فوزه الكاسح على الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن إياب الدور الحاسم.

وافتتح عز الدين أوناحي التسجيل للمنتخب الوطني في الدقيقة 21، وأضاف طارق تيسودالي الهدف الثاني في الدقيقة 45، وعاد عز الدين أوناحي لتوقيع الهدف الثالث في الدقيقة 54، ثم وقع أشرف حكيمي الهدف الرابع في الدقيقة 69، وقلص البديل بين مالانغو الفارق للكونغو في الدقيقة 77

وعرفت المباراة إصابة كل من جواد الياميق وياسين بونو حيث تم استبدالهما في الجولة الأولى بكل من سامي مايي ومنير المحمدي

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