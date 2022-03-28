الصورة من الارشيف

توصية أوروبية بسحب جوازات السفر الذهبية من روس طالتهم العقوبات

2022-03-28 / 8:53 مساءً
0
هبة بريس _ وكالات

أوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي منحت “جوازات سفر ذهبية” لمواطنين من روسيا أو بيلاروس، بالنظر في احتمال سحبها من الأشخاص التي طالتهم عقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وجنت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا وقبرص ومالطا، عوائد كبيرة لسنوات من منح جنسية بلادهم لأجانب مقابل الاستثمار. وتوقفت هذه البرامج أو عُلّقت حاليا.

وأكدت المفوضية في بيان أن “بعض المواطنين الروس أو البيلاروسيين الذين استهدفتهم العقوبات أو يدعمون بشكل كبير الحرب في أوكرانيا ربما حصلوا على جنسية الاتحاد الأوروبي أو على امتياز دخول الاتحاد بما في ذلك السفر دون قيود في منطقة شنغن بفعل هذه البرامج”.

وأوصت المفوضية “الدول الأعضاء بالنظر في احتمال سحب الجنسية الممنوحة بموجب برنامج “جوازات السفر الذهبية” لمواطنين روس أو بيلاروسيين أدرجوا في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بهدف “التعامل مع هذه المخاطر المباشرة”، على حد قولها.

وأوضحت المفوضية أنها لا تعرف عدد الذين طالتهم العقوبات ويملكون “جوازات سفر ذهبية”.

إلى ذلك دعت بروكسل مجددا إلى وضع حد نهائي لهذه البرامج المثيرة للجدل.

وحثت المفوضية “الدول الأعضاء على الإلغاء الفوري لأي برنامج مواطنة عن طريق الاستثمار”.

ووافق البرلمان البلغاري الخميس على تعديلين تشريعيين ينهيان منح “جوازات سفر ذهبية”.

وأعلنت حكومة مالطا في مطلع مارس تعليق منح هذا النوع من جوازات السفر لمواطنين روس وبيلاروسيين، “حتى إشعار آخر”. من جانبها أوقفت قبرص هذا النوع من التجنيس منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المكسيك.. شرطة كانكون تحقق في أنباء عن إطلاق نار في مطار المدينة

المكسيك.. شرطة كانكون تحقق في أنباء عن إطلاق نار…

2022-03-28 / 9:56 مساءً
Photo of لابيد: العلاقات العربية الإسرائيلية “تردع” إيران

لابيد: العلاقات العربية الإسرائيلية “تردع” إيران

2022-03-28 / 9:25 مساءً
Photo of أوكرانيا تعلن “تحرير” ضاحية إربين التابعة لكييف

أوكرانيا تعلن “تحرير” ضاحية إربين التابعة لكييف

2022-03-28 / 9:21 مساءً
Photo of رقم هائل.. أوكرانيا تعلن فاتورة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالحرب

رقم هائل.. أوكرانيا تعلن فاتورة الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالحرب

2022-03-28 / 7:34 مساءً
Photo of مجموعة ال7: مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل “غير مقبولة”

مجموعة ال7: مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز بالروبل “غير…

2022-03-28 / 4:08 مساءً
Photo of الكرملين: “نسجل تصريحات بايدن بدقة”

الكرملين: “نسجل تصريحات بايدن بدقة”

2022-03-28 / 11:47 صباحًا
Photo of لن تتكرر قبل 18 عاما.. الوطن العربي يشهد ظاهرة فلكية فريدة

لن تتكرر قبل 18 عاما.. الوطن العربي يشهد ظاهرة…

2022-03-28 / 10:39 صباحًا
Photo of حتى 31 مارس.. بوتين يأمر بتحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل

حتى 31 مارس.. بوتين يأمر بتحويل مدفوعات الغاز إلى…

2022-03-28 / 9:55 صباحًا
Photo of الصين تعلن إغلاق شنغهاي بعد تفشي كورونا

الصين تعلن إغلاق شنغهاي بعد تفشي كورونا

2022-03-27 / 9:50 مساءً
Photo of بعد تصريحات بايدن ..ماكرون يحذر من “تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا”

بعد تصريحات بايدن ..ماكرون يحذر من “تصعيد الكلام والأفعال…

2022-03-27 / 9:06 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق