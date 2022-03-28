توصية أوروبية بسحب جوازات السفر الذهبية من روس طالتهم العقوبات

هبة بريس _ وكالات

أوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي منحت “جوازات سفر ذهبية” لمواطنين من روسيا أو بيلاروس، بالنظر في احتمال سحبها من الأشخاص التي طالتهم عقوبات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وجنت ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا وقبرص ومالطا، عوائد كبيرة لسنوات من منح جنسية بلادهم لأجانب مقابل الاستثمار. وتوقفت هذه البرامج أو عُلّقت حاليا.

وأكدت المفوضية في بيان أن “بعض المواطنين الروس أو البيلاروسيين الذين استهدفتهم العقوبات أو يدعمون بشكل كبير الحرب في أوكرانيا ربما حصلوا على جنسية الاتحاد الأوروبي أو على امتياز دخول الاتحاد بما في ذلك السفر دون قيود في منطقة شنغن بفعل هذه البرامج”.

وأوصت المفوضية “الدول الأعضاء بالنظر في احتمال سحب الجنسية الممنوحة بموجب برنامج “جوازات السفر الذهبية” لمواطنين روس أو بيلاروسيين أدرجوا في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، بهدف “التعامل مع هذه المخاطر المباشرة”، على حد قولها.

وأوضحت المفوضية أنها لا تعرف عدد الذين طالتهم العقوبات ويملكون “جوازات سفر ذهبية”.

إلى ذلك دعت بروكسل مجددا إلى وضع حد نهائي لهذه البرامج المثيرة للجدل.

وحثت المفوضية “الدول الأعضاء على الإلغاء الفوري لأي برنامج مواطنة عن طريق الاستثمار”.

ووافق البرلمان البلغاري الخميس على تعديلين تشريعيين ينهيان منح “جوازات سفر ذهبية”.

وأعلنت حكومة مالطا في مطلع مارس تعليق منح هذا النوع من جوازات السفر لمواطنين روس وبيلاروسيين، “حتى إشعار آخر”. من جانبها أوقفت قبرص هذا النوع من التجنيس منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0