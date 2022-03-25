قمة عربية رباعية “تشاورية” في الأردن

هبة ب يس _ وكالات

عقد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الجمعة، لقاء رباعيا ضم ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في العقبة، جنوب المملكة، لبحث المستجدات الدولية والإقليمية.

وذكرت قناة “المملكة” الرسمية أن اللقاء كان “تشاوريا” في المدينة التي تطل على البحر لأحمر على بعد 325 كلم جنوب عمان.

وقال مصدر مسؤول، فضل عدم الكشف عن إسمه، لفرانس برس إن “اللقاء التشاوري الأخوي تناول المستجدات الدولية والإقليمية الأخيرة”.

وحضر اللقاء بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي أيضا ولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون.

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