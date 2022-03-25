قمة عربية رباعية "تشاورية" في الأردن

قمة عربية رباعية “تشاورية” في الأردن

2022-03-25 / 6:29 مساءً
0
هبة ب يس _ وكالات

عقد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الجمعة، لقاء رباعيا ضم ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في العقبة، جنوب المملكة، لبحث المستجدات الدولية والإقليمية.

وذكرت قناة “المملكة” الرسمية أن اللقاء كان “تشاوريا” في المدينة التي تطل على البحر لأحمر على بعد 325 كلم جنوب عمان.

وقال مصدر مسؤول، فضل عدم الكشف عن إسمه، لفرانس برس إن “اللقاء التشاوري الأخوي تناول المستجدات الدولية والإقليمية الأخيرة”.

وحضر اللقاء بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي أيضا ولي عهد الأردن الأمير حسين بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير يشرح إن كانت هناك حاجة إلى تعديل قانون المالية لسنة 2022

خبير يشرح إن كانت هناك حاجة إلى تعديل قانون…

2022-03-25 / 6:42 مساءً
Photo of مندوبية: تطور الأسعار بالمغرب خلال ال20 سنة الأخيرة

مندوبية: تطور الأسعار بالمغرب خلال ال20 سنة الأخيرة

2022-03-25 / 3:53 مساءً
Photo of من يكون الملياردير المغربي الذي هندس صفقة تصنيع أجزاء الطائرات في المملكة؟

من يكون الملياردير المغربي الذي هندس صفقة تصنيع أجزاء…

2022-03-25 / 7:36 صباحًا
Photo of من واشنطن.. الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحفز لتنمية موارد الطاقة في القارة

من واشنطن.. الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحفز لتنمية موارد…

2022-03-24 / 7:02 مساءً
Photo of قطاع السيارات : توقيع 8 اتفاقيات استثمارية لإحداث نحو 12 ألف منصب شغل

قطاع السيارات : توقيع 8 اتفاقيات استثمارية لإحداث نحو…

2022-03-24 / 6:32 مساءً
Photo of أكبر شركة يابانية لصناعة أسلاك السيارات تنقل مصنعها من أوكرانيا للمغرب

أكبر شركة يابانية لصناعة أسلاك السيارات تنقل مصنعها من…

2022-03-24 / 1:10 مساءً
Photo of بحلول 2023.. بنك المغرب يتوقع تراجع عجز الميزانية إلى 5.9%

بحلول 2023.. بنك المغرب يتوقع تراجع عجز الميزانية إلى…

2022-03-24 / 12:08 مساءً
Photo of البنك الدولي مستعد لتعزيز دعمه للتنمية في المغرب

البنك الدولي مستعد لتعزيز دعمه للتنمية في المغرب

2022-03-23 / 9:59 مساءً
Photo of المغرب وإسرائيل: توقيع مذكرة تفاهم في مجال صناعة الطيران

المغرب وإسرائيل: توقيع مذكرة تفاهم في مجال صناعة الطيران

2022-03-23 / 9:18 مساءً
Photo of باحث في السياسات المائية: الجفاف بالمغرب “ليس جديدا، لكنه غير مسبوق بهذه الحدة

باحث في السياسات المائية: الجفاف بالمغرب “ليس جديدا، لكنه…

2022-03-23 / 6:09 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق